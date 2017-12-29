Uber согласился снизить оценку компании на 30% ради инвестиций

Сервис онлайн-заказа машин Uber привлек крупную сумму инвестиций от консорциума инвесторов во главе с японским SoftBank. Существующие инвесторы компании согласились продать акции при оценке компании в $48 млрд. Это на почти на треть меньше $68 млрд, в которые Uber оценили в прошлом раунде, пишет Reuters, пишут AIN.UA .

SoftBank получит долю в 15%. Остальным инвесторам достанется около 3%. Помимо выкупа акций у инвесторов и сотрудников по низкой оценке, Uber также получил $1,25 млрд свежих инвестиций при стоимости компании в $68 млрд.

Сделка также предполагает ряд изменений в совете директоров компании. После ее закрытия в начале следующего года совет расширят с 11 до 17 членов, включая четырех независимых директоров. В планах также ограничить влияние некоторых ранних инвесторов и основателя Тревиса Каланика.

Uber тратит по $1 млрд каждый квартал и привлечение новых средств было критически необходимо. Компания использует финансирование, чтобы «поддержать наши вложения в технологию, рост и усилить управление». В 2019 году Uber планирует выйти на биржу.