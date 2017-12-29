Возле стройки у киевского Ботсада произошли столкновения

На охранной территории появилось семиэтажное здание.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

В пятницу, 29 декабря, противники строительства семиэтажного дома по улице Мичурина, 44 в Киеве пришли к стройке с пикетом. Около 12:25 на дороге под стройкой подожгли покрышки, после чего из-за забора в пикетчиков полетели дымовые шашки, петарды и камни.

В строящемся здании замечены люди в черных формах и балаклавах.

На месте находятся сотрудники полиции, но они занимают пассивную позицию и не вмешиваются в происходящее.

Семиэтажный дом на Мичурина строится почти вплотную к Национальному ботаническому саду имени Гришко НАН Украины. Общественные активисты утверждают, что работы ведутся без разрешительных документов.

Согласно постановлению Верховной Рады от 13 января 2009 года, территория вокруг Ботсада считается охранной. Выделять земельные участки на расстоянии до 200 метров от границ Ботанического сада запрещено.


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