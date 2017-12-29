«Укргазвидобування» замовило Пінчуку труб ще на мільярд
ПАТ «Укргазвидобування» 22 грудня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Інтерпайп Україна» про закупівлю труб на 905,99 млн грн. Про це повідомляється у системі
Протягом трьох місяців фірма Віктора Пінчука має поставити 18 710 т обсадних труб виробництва ПАТ «Інтерпайп НТЗ» у 2017-2018 роках, перелік яких із цінами можна побачити у таблиці нижче.
Найдорожчою є труба ОТТГ вик.А 178×10,4 Л ГОСТ 632-80 по 60 788 грн./т. У травні «Інтерпайп Україна» продала її «Укргазвидобуванню» на 2% дешевше – по 59 508 грн./т.
Решта цін відрізняються від весняного тендеру приблизно на стільки ж.
Ціна угоди на два відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі в 921,72 млн грн.
Конкурентами були ТОВ ПКФ «Біліс» із продукцією ТОВ «Дніпровський трубний завод» і ТОВ «Нафтосервіс» із продукцією ПАТ «Трубна металургійна компанія» (Росія).
Дніпровською ПКФ «Біліс» володіє та керує Євген Чічкань, який також очолює ТОВ «Гранд Пром Торг» Ірини Миронової. За даними системи
«Нафтосервіс» належить Анатолію Бєліченку та Андрію Лябогову. Раніше Лябогов був співзасновником ТОВ «Інко-Профіт», яке нині записано на директора Дмитра Закору. Бєліченко донедавна значився на сайті цієї фірми комерційним директором.
Крім того, Лябогов володіє ТОВ «Торгова трубна компанія», а також ТОВ «Укрбурснаб» із Сергієм Гризуном. Останній є
У 2008-2012 роках суперник виграв тендерів на поставку труб на 203,91 млн грн. – виключно у ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз», а нині бере участь у торгах «Укргазвидобування» з російськими трубами.
|Найменування товару
|Кількість, т
|Ціна, грн./т із ПДВ
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 178?10,4 Л ГОСТ 632-80
|200
|60 788
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 168?10,6 Л ГОСТ 632-80
|200
|60 788
|Труба обсадна, безшовна ОГ-1М 194?12,7 Е ТУ У 27.2-8-89-2004
|200
|57 080
|Труба обсадна ОТТМ, вик.А, 324?12,4 М ГОСТ 632-80
|450
|54 440
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245?12 М ГОСТ 632-80
|300
|54 440
|Труба обсадна ОТТМ, вик-А, 324?12,4 Л ГОСТ 632-80
|700
|49 634
|Труба обсадна ОТТМ, вик.А, 324?11 Л ГОСТ 632-80
|500
|49 634
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245?10 Л ГОСТ 632-80
|600
|49 514
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245?11,1 Л ГОСТ 632-80
|700
|49 514
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245?12 Л ГОСТ 632-80
|350
|49 514
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 178?10,4 Е ГОСТ 632-80
|800
|49 154
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 168?10,6 Е ГОСТ 632-80
|1 000
|49 154
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 168?12,1 Е ГОСТ 632-80
|200
|49 154
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245?10,0 Е ГОСТ 632-80
|1 850
|47 714
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245?11,1 Е ГОСТ 632-80
|1 000
|47 714
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245?12,0 Е ГОСТ 632-80
|800
|47 714
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245?8,9 Д ГОСТ 632-80
|750
|47 446
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245?10 Д ГОСТ 632-80
|900
|47 446
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245?11,1 Д ГОСТ 632-80
|600
|47 446
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245?12 Д ГОСТ 632-80
|300
|47 446
|Труба обсадна ОТТГ, вик-А, 178?10,4 Д ГОСТ 632-80
|400
|47 326
|Труба обсадна ОТТМ, вик.А, 168?7,3 Д ГОСТ 632-80
|150
|47 326
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 168?8,9 Д ГОСТ 632-80
|700
|47 326
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 168?10,6 Д ГОСТ 632-80
|800
|47 326
|Труба обсадна ОТТМ, вик.А, 324?9,5 Д ГОСТ 632-80
|60
|46 486
|Труба обсадна ОТТМ, вик.А, 324?1 Д ГОСТ 632-80
|300
|46 486
|Труба обсадна ОТТМ, вик.А, 324?12,4 Д ГОСТ 632-80
|200
|46 486
|Труба обсадна ОТТМ, вик-А, 324?11 Е ГОСТ 632-80
|2 400
|46 394
|Труба обсадна ОТТМ, вик.А, 324?12,4 Е ГОСТ 632-80
|1 300
|46 394
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|18 710
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Финансы
29.12.2017 09:28