«Укргазвидобування» замовило Пінчуку труб ще на мільярд

ПАТ «Укргазвидобування» 22 грудня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Інтерпайп Україна» про закупівлю труб на 905,99 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро» .

Протягом трьох місяців фірма Віктора Пінчука має поставити 18 710 т обсадних труб виробництва ПАТ «Інтерпайп НТЗ» у 2017-2018 роках, перелік яких із цінами можна побачити у таблиці нижче.

Найдорожчою є труба ОТТГ вик.А 178×10,4 Л ГОСТ 632-80 по 60 788 грн./т. У травні «Інтерпайп Україна» продала її «Укргазвидобуванню» на 2% дешевше – по 59 508 грн./т.

Решта цін відрізняються від весняного тендеру приблизно на стільки ж.

Ціна угоди на два відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі в 921,72 млн грн.

Конкурентами були ТОВ ПКФ «Біліс» із продукцією ТОВ «Дніпровський трубний завод» і ТОВ «Нафтосервіс» із продукцією ПАТ «Трубна металургійна компанія» (Росія).

Дніпровською ПКФ «Біліс» володіє та керує Євген Чічкань, який також очолює ТОВ «Гранд Пром Торг» Ірини Миронової. За даними системи «YouControl» , у 2016 році засновниками суперника були Ігор Бекленищев і Руслан Лозовий.

«Нафтосервіс» належить Анатолію Бєліченку та Андрію Лябогову. Раніше Лябогов був співзасновником ТОВ «Інко-Профіт», яке нині записано на директора Дмитра Закору. Бєліченко донедавна значився на сайті цієї фірми комерційним директором.

Крім того, Лябогов володіє ТОВ «Торгова трубна компанія», а також ТОВ «Укрбурснаб» із Сергієм Гризуном. Останній є депутатом міськради Дніпра від «Блоку Петра Порошенка» (раніше – Партія Регіонів ) та співвласником трубного ТОВ «Сітек».

У 2008-2012 роках суперник виграв тендерів на поставку труб на 203,91 млн грн. – виключно у ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз», а нині бере участь у торгах «Укргазвидобування» з російськими трубами.