Украина ввела антидемпинговые пошлины на роSSийскую арматуру

Заградительные пошлины в размере 15,21% будут действовать пять лет.

Украина ввела окончательные антидемпинговые пошлины в отношении арматуры и катанки из РоSSийской Федерации сроком на пять лет в размере 15,21%.

Соответствующее решение, принятое Межведомственной комиссией по международной торговле (МКМТ) Украины 28 декабря 2017 года, опубликовано в газете "Урядовий кур'єр" в пятницу.

Решение комиссии вступает в силу через 60 дней после публикации.

В официальном сообщении комиссии уточняется, что в ходе проведенного расследование был признан факт демпинга при поставках роSSийской продукции на рынок Украины. При этом МКМТ сделала положительный вывод относительно наличия существенного ущерба, нанесенного национальному товаропроизводителю, который подтверждается ухудшением социально-экономических показателей национального товаропроизводителя в течение 2014-2016 гг. В частности, сократились объемы производства (8,55%) и объемы использования производственных мощностей (10,85%), уменьшились объемы продажи товара на внутреннем рынке Украины (1,75%) и доля национального товаропроизводителя на внутреннем рынке Украины (7,20%), сократился персонал (15,37%), уменьшился объем инвестиций (8,01%).

Окончательные антидемпинговые пошлины применяются к арматурному прокату диаметром от 6 до 40 мм (включительно) и катанке диаметром от 5,5 до 14 мм (включительно).

Антидемпинговое расследование в отношении арматуры и катанки из РоSSийской Федерации было начато в феврале 2017 года по жалобе "ArcelorMittal Кривой Рог".

Катанка широко используется в кабельной промышленности для производства проводов и кабелей, в черной металлургии - в качестве раскислителя, а также в производстве метизных изделий.