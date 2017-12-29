Французькі юристи отримають $2,7 мільйона на захист України від російського олігарха, у якого відібрали «ЗАлК»

Міністерство юстиції України 27 грудня уклало угоду з міжнародною юридичною фірмою «Sherman & Sterling LLP» (Франція) $2,70 млн, або 75,54 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У 2017 році фірма представлятиме інтереси України у справі № ARB/16/35 за позовом компаній «Emergofin B.V.» (Нідерланди) та «Velbay Holdings Ltd.» (Кіпр) до держави Україна у Міжнародному центрі з врегулювання інвестиційних спорів.

Дочірні підприємства російської компанії «РусАл» Олега Дерипаски, Михайла Прохорова та інших акціонерів вимагають компенсації інвестицій у ПрАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат». У 2006 році «Velbay Holdings Ltd.» купила в Фонду держмайна 68,01% акцій «ЗАлК», однак у 2015 році прокуратура через суд повернула їх у державну власність. У «РусАла» через згаданий кіпрський офшор зосталось 29,54% «ЗАлК». Цьогоріч улітку СБУ повідомила про підозру представникам «РусАл» за знищення «ЗАлК» в інтересах Росії. Детальніше про ситуацію з комбінатом можна прочитати на «Економічній правді».

В обґрунтуванні переговорної процедури сказано, що нині справа перебуває на етапі обміну документами за вимогою кожної зі сторін та підготовки відповіді на повний текст позовної заяви.

Ставка всіх шести юристів «Sherman & Sterling LLP» становить $650 за годину.

Третьою особою залучать ТОВ «Адвокатська фірма Ангард» Андрія Вишневського та Ірини Назарової, вісім юристів якої отримуватимуть по $215 за годину. Вишневський був членом наглядових рад «Метінвесту» та «Інгулецького ГЗК» Ріната Ахметова, ПрАТ «Смарт-Холдинг» Вадима Новинського, «Агрокомбанку» Анатолія і Володимира Дроботів, а також «МЦБ Агріколь Холдинг». У 1990-их роках він працював заступником голови відділу міжнародної економіки та консультацій Торгово-промислової палати України і радником Міністра приватизації України.

За кошторисом, ксерокопіювання коштує $0,20, а переклад – $12-14 за сторінку.

Нагадаємо, у грудні 2016 року Мінюст угоду уклав із лондонською філією «Sherman & Sterling LLP» щодо цієї справи вартістю 16 500 євро зі ставкою 550 євро за годину.


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