Французькі юристи отримають $2,7 мільйона на захист України від російського олігарха, у якого відібрали «ЗАлК»
Міністерство юстиції України 27 грудня уклало угоду з міжнародною юридичною фірмою «Sherman & Sterling LLP» (Франція) $2,70 млн, або 75,54 млн грн. Про це повідомляється у системі
У 2017 році фірма представлятиме інтереси України у справі № ARB/16/35 за позовом компаній «Emergofin B.V.» (Нідерланди) та «Velbay Holdings Ltd.» (Кіпр) до держави Україна у Міжнародному центрі з врегулювання інвестиційних спорів.
Дочірні підприємства російської компанії
В обґрунтуванні переговорної процедури сказано, що нині справа перебуває на етапі обміну документами за вимогою кожної зі сторін та підготовки відповіді на повний текст позовної заяви.
Ставка всіх шести юристів «Sherman & Sterling LLP» становить $650 за годину.
Третьою особою залучать ТОВ «Адвокатська фірма Ангард» Андрія Вишневського та Ірини Назарової, вісім юристів якої отримуватимуть по $215 за годину. Вишневський
За кошторисом, ксерокопіювання коштує $0,20, а переклад – $12-14 за сторінку.
Нагадаємо, у грудні 2016 року Мінюст угоду уклав із лондонською філією «Sherman & Sterling LLP» щодо цієї справи вартістю
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