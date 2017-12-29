За рік «прокладки» підняли ціну патентованого палива для «Укрспирту» на 45%

ДП «Укрспирт» 29 листопада уклало угоду з ТОВ «Адвансен Трейд» про закупівлю палива на 80,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро» .

На період із грудня 2017 року по грудень 2018 року замовили 8 тис т палива котельного коксохімічного сумішного альтернативного за ТУ У 20.1-00190443-042-2015 по 10 тис грн./т.

У січні ТОВ «Прогрес Лайф» продало його «Укрспирту» на 45% дешевше – по 6 900 грн./т. Однак потім ціну кілька разів підвищували додатковими угодами, доки в листопаді вона не склала 8 500 грн., що на 18% дешевше від нинішньої договірної ціни.

У 2016 році «Укрспирт» замовляв його по 5 400 грн/т. Тоді постачальником було дніпровське ТОВ «Поліхім-Альфа» Оксани Ковері на чолі з Віктором Ткаченком.

Сертифікат відповідності строком дії з березня 2016 року по березень 2017 року на цей вид палива у березні 2016 року видано ТОВ «Торговий дім «Гермес i К», зареєстрованому на Андрія Степанова у Новомосковську на Дніпровщині. Нині воно переоформлене у Львові на Властислава Руссу з Молдови.

Створеною в 2015 році фірмою «Адвансен Трейд» зі статутним капіталом 1 тис грн. володіє та керує Олег Бабенко із с. Піщанка Новомосковського р-ну. Вона прописана у Новомосковську за адресою масової реєстрації по вул. Зіни Бєлої, будинок 156, кімната 5, квартира 8.

Там само торік знаходився старий постачальник «Прогрес Лайф» Валентини Ткаченко, якій міськрада Новомосковська виділяла 8 га землі під асфальтобетонним заводом по вул. Північна, 7. Нині фірму перереєстрували у Кременці на молдаванку Надію Ботнару.

Крім того, «Адвансен Трейд» виступала єдиним конкурентом «Поліхім-Альфа» на торішніх торгах залізниці щодо креозоту для просочування шпал. Саме у Новомосковську розташовано один зі шпалопросочувальних заводів «Укрзалізниці».

Усього з березня «Адвансен Трейд» отримала підрядів на 93,37 млн грн., з яких нинішній – найбільший.