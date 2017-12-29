За рік «прокладки» підняли ціну патентованого палива для «Укрспирту» на 45%
ДП «Укрспирт» 29 листопада уклало угоду з ТОВ «Адвансен Трейд» про закупівлю палива на 80,00 млн грн. Про це повідомляється у системі
На період із грудня 2017 року по грудень 2018 року замовили 8 тис т палива котельного коксохімічного сумішного альтернативного за ТУ У 20.1-00190443-042-2015 по 10 тис грн./т.
У січні ТОВ «Прогрес Лайф» продало його «Укрспирту» на 45% дешевше – по 6 900 грн./т. Однак потім ціну кілька разів підвищували додатковими угодами, доки в листопаді вона не склала 8 500 грн., що на 18% дешевше від нинішньої договірної ціни.
У 2016 році «Укрспирт» замовляв його по 5 400 грн/т. Тоді постачальником було дніпровське ТОВ «Поліхім-Альфа» Оксани Ковері на чолі з Віктором Ткаченком.
Сертифікат відповідності строком дії з березня 2016 року по березень 2017 року на цей вид палива у березні 2016 року
Створеною в 2015 році фірмою «Адвансен Трейд» зі статутним капіталом 1 тис грн. володіє та керує Олег Бабенко із с. Піщанка Новомосковського р-ну. Вона прописана у Новомосковську за адресою масової реєстрації по вул. Зіни Бєлої, будинок 156, кімната 5, квартира 8.
Там само торік знаходився старий постачальник «Прогрес Лайф» Валентини Ткаченко, якій міськрада Новомосковська
Крім того, «Адвансен Трейд» виступала єдиним конкурентом «Поліхім-Альфа» на торішніх торгах залізниці щодо креозоту для просочування шпал. Саме у Новомосковську розташовано один зі шпалопросочувальних заводів «Укрзалізниці».
Усього з березня «Адвансен Трейд» отримала підрядів на 93,37 млн грн., з яких нинішній – найбільший.
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