Банки перешли на новогодний график работы

Сегодня короткий день, следующий рабочий - только в среду.

С 29 декабря украинская банковская система переходит на новогодний график работы.

Согласно решению правления Национального банка №759 от 28 ноября, сегодня до 13:00 в системе электронных платежей могут осуществляться только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи, направленные в НБУ и органы Госказначейства. НБУ и органы Госказначейства могут осуществлять платежи в адрес всех участников СЭП. Банковский день в СЭП заканчивается в 15:00.

1 и 8 января СЭП, система электронной почты Национального банка, депозитарий Национального банка, система СЕРТИФ, система подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке, система по покупке и продаже кредитных ресурсов в национальной валюте на межбанковском кредитном рынке Украина "КредИнфо2", автоматизированная информационная система "Реестр договоров с нерезидентами 2" не работают.

2 января 2018 банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года. Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день будут осуществляться.

3-5 и 9 января СЭП и банковская система Украины работают в обычном режиме.

С 29 декабря 2017 до 3 января 2018 включительно будет действовать официальный курс гривны к иностранным валютам и банковским металлам, установленный Национальным банком Украины 28 декабря 2017.

В период с 30 декабря до 8 января включительно банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов.