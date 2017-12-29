Сім’ї екс-заммера Севастополя додали 38 мільйонів на сміттєзвалище у Краматорську

КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» 26 грудня за результатами переговорної процедури закупівлі замовив ТОВ «Хозхімсервіс» додаткові роботи з будівництва Регіонального полігону твердих побутових відходів у м.Краматорськ за 37,66 млн грн. Про це повідомляється в системі « Прозорро ».

Підрядником робіт ІІ черги виступило ТОВ «Хозхімсервіс», пояснив замовник, оскільки саме ця фірма виграла первинний тендер на проведення даних будівельних робіт.

Згідно з договором, обсяг фінансування на 2017 рік визначений на рівні 37,66 млн грн, тобто, покриває повну вартість підряду. Кошти виділені з обласного бюджету.

Договір діятиме до кінця березня 2018 року. На заробітну плату сторони погодили витрати у розмірі 243 тис. грн, вартість матеріалів складе 1,04 млн грн, вартість експлуатації будівельних машин – майже 24 млн грн. У вигляді прибутку підрядник отримає 1,4 млн грн (3,7%).

У перелік додаткових робіт включене: планування території полігону, а також тимчасові споруди – майданчики, дороги, містечко, навіс, електроосвітлення, водопостачання, демонтажні роботи.

Зареєстроване у Маріуполі ТОВ «Хозхімсервіс» належить донеччанам Аллі Кізіменко та її старшому сину Давіду Кізіменку, а керівником є Марк Кізіменко – наймолодший син Алли Кізіменко.

Її чоловік, Олег Кізіменко, раніше очолював Управління капітального будівництва Донецької ОДА, а з 2012 р. був заступником мера Севастополя Володимира Яцуби. За даними місцевих ЗМІ, після анексії Криму Росією Кізіменко-старший лишився на тій же посаді при так званому губернаторі Сергію Меняйлі, а в 2015 р. був звільнений .

Зауважимо, що середній син подружжя Кізіменків, Матвій Кізіменко, раніше очолював «Донецький державний проектний Інститут “Донецькпроект”». У 2013 році аудитори повідомляли , що у грудні 2011 – січні 2012 року, за часів керівництва Матвія Кізіменка, Головне управління капітального будівництва Донецької ОДА замовило Інституту реконструкцію будівлі по вулиці Чапаєва, 26 під обласний центр соцреабілітації дітей-інвалідів у місті Красний Лиман за 1,35 млн грн. Головою Комітету з конкурсних торгів УКБ тоді був Олег Кізіменко.

Контактний номер «Хозхімсервісу», 0623859171, використовують також донецькі ТОВ «Міське житло» Катерини Прохорової та Олексія Ярового, ТОВ «Асторія» Тимофія Таможнікова, а також раніше використовувало ТОВ «Донсервісбуд» Марини Сушкової. Власником останнього раніше був Давід Кізіменко, сьогодні він залишається директором фірми. У період часу з 2008 по 2013 рік, за підрахунками «Наших грошей», ця компанія отримала державних підрядів у Донецькій області на 352,24 млн грн.

Згадане ТОВ «Асторія» почало вигравати торги у 2013 році, і тоді упродовж кількох місяців підписало три договори загальною вартістю 13,13 млн грн. Одноосібний власник фірми Таможніков також до лютого 2012 року числився власником «Донсервісбуду».

ТОВ «Хозхімсервіс» з початку року отримало замовлень від бюджетників на 319 млн грн.