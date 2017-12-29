Із лютого білоруська хімія для водників Вінниччини подорожчала на 11%
КП «Вінницяоблводоканал» 27 листопада за результатами тендеру замовило ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Неосинтез» коагулянту – сульфату алюмінію на 25,37 млн грн. Про це повідомляється у системі
У 2018 році в біг-бегах залізницею поставлять 3 тис т сірчано-кислого алюмінію з умістом оксиду алюмінію не менше 16% та нерозчинного у воді осаду не більше 0,3% виробництва ТОВ СП «Ксант» (Білорусь) по 8 458 грн. за тонну.
У лютому фірма продала його водоканалу на 11% дешевше – по
Нині передбачено відстрочку платежу не менше місяця після поставки товару.
Ціна угоди на 0,5% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 25,50 млн грн.
Як і на початку року, єдиним конкурентом було ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг», чиїми засновниками є дніпровець Сергій Астахов і закарпатське ТОВ з ІІ «Євроленд». Останнє раніше було записане на Сергія Захаренка, а зараз його засновниками значаться ТОВ «Поліпром-Інвест» того ж Астахова та сейшельський офшор «Гранд Стар Ллс».
«Неосинтез» був заснований у 2012 році російським ТОВ «Ескам» Сергія Сусметова та Ігоря Мишакова. Зараз власником є Сергій Зубець із Гомеля, а директором – Андрій Кучин. Саме в Гомелі знаходиться білоруський виробник коагулянта
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