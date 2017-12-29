Регістр судноплавства купив гібридний кросовер Toyota RAV4 за мільйон

Регістр судноплавства купив гібридний кросовер Toyota RAV4 за мільйонДержпідприємство «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України» 26 грудня за результатами тендеру замовило ТОВ «ВіДі Автострада» легковий автомобіль за 1,05 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

До кінця року фірма поставить Toyota RAV4 у топовій комплектації Passion, 2.5 Hybrid E-AWD, E-CVT. Авто матиме сидіння, оздоблене комбінованою шкірою, круїз-контроль, камеру заднього виду з динамічною проекцією, дворежимний підігрів сидінь, клімат-контроль, мультиінформаційний кольоровий дисплей 4,2 на панелі приладів, аудіосистему Toyota Touch з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 7,0 та 6 динаміками.

Toyota RAV4 Hybrid у придбаній комплектації продають за 1,10 млн грн., а у базовій комплектації DRIVE, 2.5 Hybrid 2WD, E-CVT за 821 тис грн.

Замовлення «ВІДІ Автострада» із групи «ВіДі» Віталія Джуринського отримало без конкуренції. Фірма не зменшувала очікувану ціну.

«Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України» є держпідприємством у галузі морського та річкового транспорту, основні види діяльності якого пов’язані з забезпечення безпеки судноплавства. Регістр розташовано у Києві.

Очолює підприємство Кирило Шаламай, екс-депутат Одеської міськради від «Партії регіонів» та колишній заступник Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Дружина Шаламая, Ольга Головченко, є членом виконкому Одеської міськради.


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