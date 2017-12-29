Счета Приватбанка арестовали, чтобы взыскать «миллиард Суркисов»

Государственная исполнительная служба арестовала счета Приватбанка в рамках принудительного исполнения производств о взыскании денежных средств на сумму около 1,1 млрд грн в пользу семьи Суркисов.

Об этом сообщает biz.nv.ua/ukr со ссылкой на материалы Окружного админсуда Киева.

Суркіси домоглися арешту рахунків Приватбанку

Отмечается, что арест был наложен постановлениями главного государственного исполнителя Отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции 29 ноября.

Одновременно с исковым заявлением ПриватБанк подавал ходатайство об обеспечении иска путем запрета государственным исполнителям совершать какие-либо исполнительные действия в отношении должника по указанным исполнительным производствам в рамках принудительного исполнения исполнительных листов Киевского апелляционного административного суда от 7 ноября.

Кроме того, в заявленном ходатайстве истец ссылался на наличие опасности причинения вреда правам, свободам и интересам банка до принятия решения по данному административному делу, а также на наличие явной противоправности обжалуемых действий и решений органа государственной исполнительной службы».


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