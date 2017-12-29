Счета Приватбанка арестовали, чтобы взыскать «миллиард Суркисов»

Государственная исполнительная служба арестовала счета Приватбанка в рамках принудительного исполнения производств о взыскании денежных средств на сумму около 1,1 млрд грн в пользу семьи Суркисов.

Об этом сообщает biz.nv.ua/ukr со ссылкой на материалы Окружного админсуда Киева .

Отмечается, что арест был наложен постановлениями главного государственного исполнителя Отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции 29 ноября.

Одновременно с исковым заявлением ПриватБанк подавал ходатайство об обеспечении иска путем запрета государственным исполнителям совершать какие-либо исполнительные действия в отношении должника по указанным исполнительным производствам в рамках принудительного исполнения исполнительных листов Киевского апелляционного административного суда от 7 ноября.

Кроме того, в заявленном ходатайстве истец ссылался на наличие опасности причинения вреда правам, свободам и интересам банка до принятия решения по данному административному делу, а также на наличие явной противоправности обжалуемых действий и решений органа государственной исполнительной службы».