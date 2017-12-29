У Труханова заплатять 107 мільйонів за ремонт скандального офісу на Верстатобудівній
Управління капітального будівництва Одеської міської ради 26 грудня за результатами тендеру замовило ТОВ «Сеал Строй» реконструкцію адміністративної будівлі по вул. Верстатобудівна, 12 за 107,34 млн грн. Про це повідомляється у системі
Будівлю загальною площею 6 747 кв. м міськрада у 2010 році отримала з доплатою від ТОВ «Арт» в обмін на 23 об’єкти нерухомості. Згодом суд визнав договори дарування і купівлі/продажу недійсними, оскільки вони маскували заборонену міну комунального майна. Деякі об’єкти повернули місту, однак ніхто
У 2015 році невеликі офіси у цій будівлі віддали в оренду
До кінця 2019 року там виконають загальнобудівельні роботи, влаштують покрівлю, зонти, фасад, інженерні та комунікаційні мережі, систему контролю доступу, придбають меблі та інвентар, благоустроять територію. Гарантійний строк складає десять років.
Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів та обладнання з ринковими цінами на предмет можливого завищення.
На заробітну плату піде 11,26 млн грн., тобто 10% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 4% – 4,02 млн грн.
Ціна угоди на 1% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 108,18 млн грн.
Єдиним конкурентом було ТОВ Компанія «Екстер’єр-Дизайн», причому ніхто не знижував ціну під час аукціону.
Засновницею одеського
Принаймні до початку 2015 року фірмою «Сеал Строй» володів і керував
Олександр Напханюк раніше керував ТОВ «Південь Ліс Буд» Олени Муки і Світлани Дробот, що зараз належить тій же Муці, Галині Ткаченко та Любові Сідоровій.
Усього з липня 2015 року «Сеал Строй» виграв тендерів на 272,56 млн грн. – виключно в теперішнього замовника.
Місцевий «Екстер’єр-Дизайн» (раніше «Новострой Лтд») на чолі з Валерієм Возним належить Анатолію Рагуліну, співвласнику ТОВ «Готель Інвест Сервіс», ТОВ «Мета-Інвест Лтд» і ТОВ «Санна-Турс».
Також Рагулін був серед бенефіціарів нині ліквідованого ТОВ «Інвестиції Регіональних Проектів» із Юрієм Фрідбургом – власником ПП виробничо-комерційна фірма «Мікромегас». Останнє будувало школу в Одесі перед «Сеал Строй».
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29.12.2017 07:59