За год киевляне вложили в модернизацию многоквартирных домов 65 миллионов

К концу 2017 года сумма, инвестированная жителями Киева в модернизацию многоквартирных домов, достигла 65 млн гривен.

Об этом сообщил заместитель мэра Киева Петр Пантелеев, передал корреспондент ГолосUA.

«По программе модернизации домов «70 на 30» киевляне инвестировали в модернизацию жилых зданий 65 млн гривен», - сказал он.

При этом из местного бюджета наэти цели в 2018 году выделят 150 миллионов гривен, добавил П.Пантелеев.

«В 2017 году из бюджета Киева на утепление многоквартирных домов выделили 100 млн грн. На 2018 год в бюджете выделено 150 млн гривен и к ним прибавят дополнительную сумму, чтобы обеспечить операционную деятельность теплосети на летний период. Обычно в этот период киевляне получали горячую воду раньше за копейки, а нужно было платить зарплату», - добавил П.Пантелеев.

Во время обсуждения темы замглавы Киева привел пример модернизации жилого дома на проспекте Героев Сталинграда, 12.

«После модернизации дома (установки новых окон, утепления стен, замены коммуникаций – авт.) жители дома за ноябрь 2017 года заплатили за отопление по цене 9,60 грн за м2», - привел пример П.Пантелеев.

Он добавил, что киевская власть приняла решение реагировать на требования жителей города утеплить дома за деньги горбюджета увеличением суммы.

«Выделенные в 2017 году 100 миллионов на утепление это не предел, денег выделим столько, сколько надо», - сообщил П.Пантелеев.

По его словам, в программе модернизации многоквартирных домов «70 на 30» участвовали жильцы 200 домов.