За год киевляне вложили в модернизацию многоквартирных домов 65 миллионов

За год киевляне вложили в модернизацию многоквартирных домов 65 миллионов

К концу 2017 года сумма, инвестированная жителями Киева в модернизацию многоквартирных домов, достигла 65 млн гривен.

Об этом сообщил заместитель мэра Киева Петр Пантелеев, передал корреспондент ГолосUA.

«По программе модернизации домов «70 на 30» киевляне инвестировали в модернизацию жилых зданий 65 млн гривен», - сказал он.

При этом из местного бюджета наэти цели в 2018 году выделят 150 миллионов гривен, добавил П.Пантелеев.

«В 2017 году из бюджета Киева на утепление многоквартирных домов выделили 100 млн грн. На 2018 год в бюджете выделено 150 млн гривен и к ним прибавят дополнительную сумму, чтобы обеспечить операционную деятельность теплосети на летний период. Обычно в этот период киевляне получали горячую воду раньше за копейки, а нужно было платить зарплату», - добавил П.Пантелеев.

Во время обсуждения темы замглавы Киева привел пример модернизации жилого  дома на проспекте Героев Сталинграда, 12.

«После модернизации дома (установки новых окон, утепления стен, замены коммуникаций – авт.) жители дома за ноябрь 2017 года заплатили за отопление по цене 9,60 грн за м2», - привел пример П.Пантелеев.

Он добавил, что киевская власть приняла решение реагировать на требования жителей города утеплить дома за деньги горбюджета увеличением суммы.

«Выделенные в 2017 году 100 миллионов на утепление это не предел, денег выделим столько, сколько надо», - сообщил П.Пантелеев.

По его словам, в  программе модернизации многоквартирных домов «70 на 30» участвовали жильцы 200 домов.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Кропивницком сгорел торговый ряд из четырех магазиновВ Кропивницком сгорел торговый ряд из четырех магазинов
Санкции не работают: Завод Фирташа в Крыму получает сырье из НорвегииСанкции не работают: Завод Фирташа в Крыму получает сырье из Норвегии
Цены на электричество в Германии на Рождество стали отрицательнымиЦены на электричество в Германии на Рождество стали отрицательными
Суд наложил арест на счета банка «Кристалбанк»: вкладчики не могут снять деньги с банкоматов (ФОТО)Суд наложил арест на счета банка «Кристалбанк»: вкладчики не могут снять деньги с банкоматов (ФОТО)
Состояние богатейших людей мира за год выросло на 1 триллион долларовСостояние богатейших людей мира за год выросло на 1 триллион долларов
Блок рекламы


Похожие новости
Госпогранслужба купила 3 автобуса спецназначения за 12,6 миллионов гривенГоспогранслужба купила 3 автобуса спецназначения за 12,6 миллионов гривен
Гонтарева задекларировала десятки миллионов от продажи ценных бумагГонтарева задекларировала десятки миллионов от продажи ценных бумаг
Зеленский получит от государства 17,6 миллионов для съемок нового фильмаЗеленский получит от государства 17,6 миллионов для съемок нового фильма
Бюджет Генассамблеи ООН «похудел» на 166 миллионов долларовБюджет Генассамблеи ООН «похудел» на 166 миллионов долларов
Ощадбанк выиграл суд на 150 миллионов гривенОщадбанк выиграл суд на 150 миллионов гривен
Украина экспортировала более 19 миллионов тонн зерновыхУкраина экспортировала более 19 миллионов тонн зерновых
Рада запретила газовщикам ставить общедомовые счетчики без согласия жильцовРада запретила газовщикам ставить общедомовые счетчики без согласия жильцов
ГПУ и СБУ расследуют хищение 400 миллионов гривен из банков УкраиныГПУ и СБУ расследуют хищение 400 миллионов гривен из банков Украины
Нардеп за месяц купил государственных облигаций на 413 миллионов с «хвостиком»Нардеп за месяц купил государственных облигаций на 413 миллионов с «хвостиком»
Минфин одолжил у украинцев более 400 миллионов долларовМинфин одолжил у украинцев более 400 миллионов долларов
Последние новости
Подгружаем последние новости