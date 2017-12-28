Во Львовской области ремонт детского сада обернулся скандалом

В Новояворовске после капитальной реконструкции детского садика его пришлось ремонтировать заново за счет родителей.

Об этом сообщает Сегодня .

В самом заведении жалуются, что подрядчик не только не уложился в срок, но и работу выполнил некачественно. А чиновники и вовсе разводят руками – как оказалось, местные власти не в курсе, что против исполнителя работ в детсаду уже возбуждено несколько уголовных дел, связанных с госзаказами.

Как сообщалось, скандал вокруг строительства ЖК на месте снесенного Сенного рынка (ул. Бульварно-Кудрявская, 17) в Киеве разгорелся с новой силой. В мэрии выдали предписание на демонтаж забора вокруг стройки в течение трех дней.

Напомним, строительство жилых высоток на 14 секций (от 7 до 22 этажей) с подземным паркингом и детскими площадками начали еще в 2015 году. Местные жители были категорически против строительства и всячески пытались добиться его отмены, обращаясь с запросами в различные профструктуры.

Однако результатов это не принесло. Терпение горожан лопнуло.