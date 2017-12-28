В Украине еще один банк самоликвидировался

В Украине еще один банк самоликвидировался

Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию у «Кредит Оптима Банка», который принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица.

Об этом сообщается на сайте НБУ, передает УНИАН.

Такая процедура стала возможной благодаря принятию в марте 2017 года закона Украины «Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков», в рамках которого акционеры банка могут принять решение о прекращении банковской деятельности без ликвидации и продолжить работать на рынке финансовых услуг или проводить другие виды хозяйственной деятельности.

Регулятор отметил, что «Кредит Оптима Банк» стал четвертым банком, который принял решение об отказе от банковской деятельности.  Ранее Нацбанк по аналогичной процедуре отозвал лицензии у банков «Финансовый партнер», «Апекс-Банк» и «Промышленно-финансовый банк».

Согласно действующему законодательству, в Украине уставный капитал банка не может быть ниже 500 млн грн.

С 23 декабря Национальный банк смягчил график докапитализации небольших банков, в том числе сдвинул срок пополнения капитала до 300 млн грн на 2 года – до 11 июля 2020 года, до 400 млн грн – на 3 года, или до 11 июля 2022 года. Срок докапитализации банков до 500 млн грн остался неизменным – до 11 июля 2024 года. 23 марта Верховная Рада приняла закон «Об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков», который в том числе позволяет банкам отказаться от банковской лицензии без ликвидации и продолжить деятельность в небанковском финансовом секторе.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Кропивницком сгорел торговый ряд из четырех магазиновВ Кропивницком сгорел торговый ряд из четырех магазинов
Санкции не работают: Завод Фирташа в Крыму получает сырье из НорвегииСанкции не работают: Завод Фирташа в Крыму получает сырье из Норвегии
Суд наложил арест на счета банка «Кристалбанк»: вкладчики не могут снять деньги с банкоматов (ФОТО)Суд наложил арест на счета банка «Кристалбанк»: вкладчики не могут снять деньги с банкоматов (ФОТО)
Цены на электричество в Германии на Рождество стали отрицательнымиЦены на электричество в Германии на Рождество стали отрицательными
Состояние богатейших людей мира за год выросло на 1 триллион долларовСостояние богатейших людей мира за год выросло на 1 триллион долларов
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине выросла задолженность по выплате зарплатыВ Украине выросла задолженность по выплате зарплаты
В Финляндии из-за забастовки закрылись отделения банковВ Финляндии из-за забастовки закрылись отделения банков
Монетизацию субсидий в Украине перенесли на полгодаМонетизацию субсидий в Украине перенесли на полгода
В 2017 году в Украине на 37,1% выросла средняя заработная плата, – РеваВ 2017 году в Украине на 37,1% выросла средняя заработная плата, – Рева
Ощадбанк отверг претензии НАБУ по спецконфискации денег ЯнуковичаОщадбанк отверг претензии НАБУ по спецконфискации денег Януковича
Литовские инвесторы запустили производство паркета в УкраинеЛитовские инвесторы запустили производство паркета в Украине
НАБУ проверяет главу Ощадбанка ПышногоНАБУ проверяет главу Ощадбанка Пышного
В Украине каждый пятый ресторан и каждый десятый супермаркет работают с нарушениямиВ Украине каждый пятый ресторан и каждый десятый супермаркет работают с нарушениями
В Украине сокращаются объемы продаж топливаВ Украине сокращаются объемы продаж топлива
«ПриватБанк» продадут после 2022 года, а «Ощадбанк» выведут на IPO — что власти будут делать с нацбанками
Последние новости
Подгружаем последние новости