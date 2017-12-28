Яблоки нового урожая в декабре почти вдвое дороже, чем в прошлом году

В декабре 2017 года яблоки нового урожая в Украине продаются почти вдвое дороже, чем в начале прошлого сезона, пишет журнал «Садоводство по-украински».

Об этом сообщает Agrotimes .

Большинство производителей яблок отмечает, что на начало декабря яблоком торговля несколько оживилась, хотя оптовые цены на яблоки разных сортов калибра 65+ и остаются в диапазоне 9-12 грн/кг.

На рынке постепенно исчерпываются запасы яблок худшего качества из необорудованных хранилищ, и это будет способствовать стабилизации и росту цен.

Распродавать яблоки из холодильников большинство производителей не спешит ? во второй половине сезона ожидается существенный рост цен. Учитывая специфику сезона (малый урожай) это вполне оправдано.

Операторы оптовых рынков сообщают о широкий ассортимент и достаточное количество яблок. В частности, на столичных рынках яблоки разных сортов, что перед этим хранились в необорудованных хранилищах, продаются по 8-10 грн/кг, яблоки, которые хранили в холодильниках, ? по 12-15 грн/кг.

Для сравнения: в начале декабря 2016 года на рынке яблок наблюдалось относительное затишье, спрос со стороны оптовиков был невысоким. Цены были в пределах 6-9 грн/кг. В середине декабря 2015 года торговля шла активнее: качественные яблоки сортов Голден Делишес, Гала, Джонаголд, Ренет Симиренко калибра 70+ производители продавали по цене 8-10 грн/кг.

Начиная с декабря, яблоку приходится конкурировать с цитрусовыми фруктами, ведь перед зимними праздниками потребители достаточно охотно покупают мандарины и апельсины.

Основным международным каналом сбыта яблок для Украины остается реэкспорт в РоSSию. В течение сентября этого года более 1,3 тыс. тонн технических яблок было экспортировано для переработки в Австрии.