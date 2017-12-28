Годовой план по приватизации выполнен на 20%
При этом поступления оказались наибольшими с 2012 года.
Поступления в государственный бюджет Украины от приватизации государственного имущества в 2017 году составили 3,376 млрд грн (19,7% от плана в 17 млрд).
Как сообщил исполняющий обязанности главы Фонда госимущества Виталий Трубаров в фейсбуке, в целом ФГИ перечислил в госбюджет 5,346 млрд грн, что почти вдвое больше, чем в 2016 году.
Аренда госимущества принесла 1,052 млрд грн при годовом плане 1,6 млрд грн.
Дивидендов уплачено в размере 917,333 тыс. грн.
По словам Трубарова, поступления от приватизации оказались наибольшими с 2012 года.
Напомним, поступления в государственный бюджет Украины от приватизации по итогам 2016 года составили 188,9 млн грн при плане 17 млрд.
В госбюджете-2018 предусмотрены поступления от приватизации в размере 22 млрд гривен.
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