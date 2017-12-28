Монетизацию субсидий в Украине перенесли на полгода

Монетизацию субсидий в Украине перенесли на полгода

В Украине переход на монетизацию льгот жилищно-коммунальных услуг планируют осуществить 1 июля 2018 года.

Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передают Украинские новости.

"Мы планируем в 2018 году перейти на монетизацию льгот на жилищно-коммунальные услуги. Ориентировочно эта дата будет 1 июля 2018 года", - сказал он.

Рев также отметил, что сейчас разрабатывается проект постановления Кабинета министров о монетизации льгот на проезд в городском пассажирском транспорте.

Напомним, что в ноябре Кабмин одобрил введение монетизации субсидий с 1 января 2018 года.

За 11 месяцев 2017 (январь-ноябрь) расходы на субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг в Украине сократились на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С 1 мая 2017 вступила в силу обновленная программа жилищных субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

В конце сентября Кабинет министров Украины изменил порядок расчета "отопительной" субсидии.

Отметим, что в апреле текущего года Украина обязалась перед Международным валютным фондом до конца августа 2017 года монетизировать жилищные субсидии и льготы для того, чтобы частные газовые трейдеры могли конкурировать с «Нафтогазом Украины» в поставках газа населению.




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