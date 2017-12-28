Киевская перепичка снова подорожала

Кулинарный символ Киева и культовое блюдо стрит-фуда – киевская перепичка – подорожала с 13 до 15 грн.

Об этом сообщает 44.ua .

"Еще несколько дней назад перепичка стоила 13 грн", – пишет издание.

Стоит отметить, что перед прошлым Новым годом перепичка также неожиданно выросла в цене. Тогда стоимость кулинарного символа Киева подняли с 10 до 12 грн.

Напомним, социологи провели опрос и выяснили, что в 2017 году 14% украинцев не хватало денег даже на еду.