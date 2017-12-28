Курс биткоина упал из-за Южной Кореи – СМИ

Курс биткоина упал из-за Южной Кореи – СМИ (ИНФОГРАФИКА)

Биткоин возобновил падение, и потерял за сутки около 10% после того как Южная Корея официально объявила о намерениях бороться со спекуляциями криптовалютой. 28 декабря 2017 года биткоин продают по цене 14 760 долларов.

Об этом сообщают Вести экономика.

Как отмечается, власти страны рассмотрят различные меры вплоть до закрытия криптобирж. На этом фоне котировки биткоина устремились вниз и на текущий момент составили $14 760. 

Корейские власти намерены добиваться верификации транзакций через криптовалюты, а также запретить банкам предлагать виртуальные учетные записи для обмена криптовалютами. Кроме того, в правительстве Южной Кореи готовы ввести суровое наказание за использование криптовалют.

Власти также отметили, что никто не может гарантировать стоимость криптовалют. 

Напомним, неделю назад курс биткоина обвалился до 13 000 долларов, но потом начал восстанавливаться.




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