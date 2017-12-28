Фонд гарантирования вкладов не сможет вернуть 60 миллиардов гривен Минфину

Фонд гарантирования вкладов не сможет вернуть 60 млрд гривен Министерству финансов Украины.

Такую точку зрения в комментарии корреспонденту ГолосUA высказал экономист Александр Охрименко.

«Давно про это (что рисковые банки будут больше отчислять в Фонд гарантирования вкладов – авт.) говорили, что чем более банкрисковый, тем больше он должен перечислять в ФГВФЛ. Это нужно, чтобы Фонд увеличивался, и в случае какого-то форс-мажора деньги было проще выплачивать», - заявил экономист.

По словам А. Охрименко, это вполне логично, что чем больше риска, тем больше гарантий возврата средств необходимо.

«Что касается задолженности ФГВФЛ перед Минфином, то он эти 60 миллиардов гривен никогда не вернет. Со временем, скорее всего, примут решение об увеличении капитала, то есть об увеличении уставного фонда ФГВФЛ. Потому что однозначно платить это нереально», - отметил он.

По мнению А. Охрименко, это никак не отразится на вкладчиках (заемщиках – авт.), поскольку это просто перегруппировка денег. Формально устав будет участником фонда на 99,9%.

Напомним, как сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), на своем официальном сайте, он изменит подход к расчету размеров регулярных сборов банков.

Речь идет о дифференцированных сборах с учетом степени риска банков, на которую взвешивается базовая годовая ставка в национальной и иностранной валютах.

Соответствующие изменения в положение о порядке расчета, начисления и уплаты сборов в ФГВФЛ вступят в силу 1 января 2018 года.

Что касается задолженности ФГВФЛ перед Минифином, то он эти 60 миллиардов гривен никогда не вернет. Со временем, скорее всего, примут решение об увеличении капитала, то есть об увеличении уставного фонда ФГВФЛ. Потому что однозначно платить это нереально.

Это никак не отразится ни на вкладчиках, поскольку это просто перегруппировка денег. Формально устав будет участником фонда на 99,9%. Кроме этого сообщалось, что по данным ФГВФЛ, задолженность Фонда гарантирования вкладов физических лиц перед Национальным банком на начало декабря 2017 года составляет 6,48 миллиарда гривен и перед Министерством финансов - 59,56 миллиарда гривен. "На начало декабря остаток задолженности Фонда составил 66,04 млрд грн, в том числе перед Минфином 59,56 млрд грн, перед НБУ - 6,48 млрд грн",- говорится в сообщении.