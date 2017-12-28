Гендиректор Apple Тим Кук заработал за год $102 млн

Годовая прибыль и выручка компании Apple выросли.

Тим Кук

Apple на 74% увеличила годовой бонус для своего гендиректора Тима Кука за финансовый год, завершившийся 30 сентября.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документы, поступившие в Комиссию по ценным бумагам и биржам США .

Всего за истекший год Кук получил $102 млн - с учетом зарплаты в $3,06 млн, годовой премии $9,33 млн и полученного им ранее в 2017 году пакета акций Apple на $89,2 млн. Рост премии в Apple связали с улучшением годовых финансовых показателей компании. Годовая прибыль и выручка компании выросли, в том числе за счет выпуска iPhone X, отмечает Bloomberg.

Бонусы еще пяти топ-менеджерам Apple составили по $3,11 млн. Всего с учетом зарплат и полученных пакетов акций финансовый директор Лука Маэстри, старшие вице-президенты Анжела Арендс и Дэн Риччио, а также старший вице-президент и юрис-консульт Брюс Сьюэлл получили за год $24,2 млн.

В 2017 финансовом году выручка Apple выросла на 6%, до $229,23 млрд при собственном прогнозе в $225,2 млрд. Операционная прибыль за год составила $61,3 млрд при прогнозе в $57,9 млрд.