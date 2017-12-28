Ощадбанк отверг претензии НАБУ по спецконфискации денег Януковича

Госбанк отмечает, что он всего лишь выполнил решение суда.

Глава Ощадбанка Андрей Пышный Фото: Макс Требухов

Правление Ощадбанка выпустило заявление в связи с расследованием Национальным антикоррупционным бюро дела о спецконфискации 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

"Все средства по спецконфискации находятся на счетах Госказначейства. Любые обвинения в "незаконном списании" не имеют никаких оснований. Ощадбанк действовал в четком и безусловном соответствии с требованиями действующего законодательства", - сказано в заявлении на сайте банка.

Отмечается, что Ощадбанк получил приговор суда, вступивший в законную силу и содержащий прямые обязательства по его выполнению, и не мог его не выполнить.

"Во избежание спекуляций относительно предмета досудебного расследования считаем необходимым обнародовать формулировки, использованное в постановлении Соломенского районного суда, а именно: "По факту растраты должностными лицами АО "Ощадбанк" путем списания в доход государства денежных средств и ОВГЗ в порядке спецконфискации по приговору Краматорского городского суда Донецкой области", - добавили в банке.

Правление Ощадбанка считает безосновательными обвинения в адрес должностных лиц банка, выражает готовность сотрудничать со следствием и предоставить все необходимые документы для юридического подтверждения законности своих действий.

"Обращаемся к руководству государства, акционеру Ощадбанка в лице Кабинета Министров Украины, а также руководству ГПУ и САП с целью обратить внимание на абсурдность ситуации, когда госбанком в доход госбюджета перечислены средства во исполнение судебного приговора, вынесенного именем Украины, который вступил в законную силу, и в то же время банк становится объектом преследования со стороны государства. Такие безосновательные обвинения, длительные следственные действия и спекуляции на эту тему в информационном поле наносят значительный ущерб деловой репутации как собственно государственного банка, так собственно системе госуправления", - заключили в банке.

Напомним, 27 декабря НАБУ провело выемку документов в Ощадбанке по делу о конфискации денег Януковича.

28 декабря стало известно, что НАБУ проводит расследование в отношении главы правления Ощадбанка Андрея Пышного и его подчиненных по подозрению в растрате имущества на $21 млн в рамках выполнения решения суда о конфискации денег Януковича.

Почти 1,5 миллиарда долларов окружения Виктора Януковича были конфискованы со счетов в Ощадбанке и Приватбанке в рамках приговора, вынесенного соратнику беглого олигарха Сергея Курченко - Аркадию Кашкину. Значительная их часть - это облигации внутреннего госзайма. Облигации на сумму $157 млн были куплены с большим дисконтом у окружения Януковича беглым нардепом Александром Онищенко. В начале ноября стало известно о расследовании НАБУ уголовного производства в связи с конфискацией этих денег.

На прошлой неделе детективы НАБУ проводили следственные действия в Госфинмониторинге, выясняя его в конфискации средств Януковича.