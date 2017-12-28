Суд арестовал ценные бумаги и корпоративные права медиахолдинга Курченко

Указанные активы могут быть приобщены к вещественным доказательствам.

Суд арестовал ценные бумаги и корпоративные права медиахолдинга Курченко
Фото: zn.ua

Печерский районный суд арестовал ценные бумаги, корпоративные и интеллектуальные права, а также часть недвижимого имущества беглого бизнесмена Сергея Курченко.

Об этом свидетельствует решение суда, зарегистрированное в Едином реестре, передает РБК-Украина.

Как следует из материалов суда, группа прокуроров и следователей Генеральной прокуратуры, осуществляющих расследование отмывания доходов, полученных незаконным путем, ходатайствовали об аресте средств компании "Украинский медиа-холдинг", конечным бенефициаром которого является упомянутый бизнесмен.

Свое ходатайство правоохранители мотивировали тем, что указанные активы могут быть приобщены к вещественным доказательствам, поскольку у следствия есть все причины утверждать, что эти средства и все, что на них было приобретено, получено незаконным путем.

Кроме того, обвинители заявили, что факт погашения 160 млн долларов кредита, предоставленного государственным "Укрэксимбанком" одной из компаний холдинга, является ничем иным как фактом легализации незаконно полученных средств. Следователи также указывали на риск потери этих активов и на то, что в случае доказанности их незаконного происходжения, они подлежат процедуре спецконфискации.

Суд, изучив предоставленные правоохранителями документы, удовлетворил ходатайство следователей и прокуроров ГПУ и наложил арест на корпоративные, интеллектуальные права, а также на часть недвижимого имущества, принадлежащего холдингу.

Напомним, в "Украинский медиа-холдинг" входит ряд изданий и телеканалов, в частности, "Корреспондент", "Комсомольская правда в Украине" и телеканал "МI".


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