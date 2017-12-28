НАБУ проверяет главу Ощадбанка Пышного

Дело касается растраты имущества путем списания $20,98 млн, которые находились на счетах кипрской компании.

НАБУ проверяет главу Ощадбанка Пышного
Фото: nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро проводит расследование в отношении главы правления Ощадбанка Андрея Пышного и его подчиненных по подозрению в растрате имущества на $21 млн. Об этом говорится в постановлении Соломенского райсуда Киева от 6 декабря №760/26097/17, сообщает "Финклуб".

НАБУ подозревает, что растрата имущества произошла путем списания $20,98 млн, которые находились на счетах кипрской Opalcore Ltd. в Ощадбанке, и дальнейшего их обращения в пользу государства в порядке специальной конфискации.

"Из приложенных к жалобе материалов усматривается, что НАБУ осуществляет досудебное расследование относительно возможного совершения председателем правления АО «Ощадбанк» и подчиненных ему лиц растраты вверенного им имущества путем списания денежных средств в размере 20980028, 49 долларов США, которые находились на счетах Opalcore Ltd в АО «Ощадбанк», и последующего их обращения в пользу государства в порядке специальной конфискации по приговору Краматорского городского суда Донецкой области от 28 марта 2017 года", - говорится в документе.

Несколько компаний, средства со счетов которых попали под спецконфискацию, в частности, Akemi Management Limited и Wonderbliss Ltd., судятся с НАБУ из-за отказа бюро признать их потерпевшими по этому делу.

Напомним, ранее НАБУ провело выемку документов в Ощадбанке по делу о конфискации денег Януковича


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