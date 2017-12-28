За півроку селітра для «Павлоградського хімзаводу» за 56 мільйонів подорожчала на чверть

НВО «Павлоградський хімічний завод» 24 листопада уклало угоду з ТОВ «Ем Груп Україна» про закупівлю добрива на 56,16 млн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року залізницею та автотранспортом на умовах CPT поставлять 6 тис т нітрату амонію за ДСТУ 7370:2013 або аміачної селітри марки Б за ГОСТ 2-2013 невідомого походження по 9 360 грн. за тонну.

Зараз ринкова ціна цього добрива на умовах EXW трохи нижча – 9 150-9 300 грн./т.

Натомість у квітні завод замовляв цій фірмі узбецьку аміачну селітру марки Б за ГОСТ 2-2013 по 7 590 грн./т, тобто на чверть дешевше від нинішньої договірної ціни.

Передбачено аванс 40% від рахунку та оплату решти протягом п’яти днів після поставки.

За даними протоколу розкриття пропозицій, дорожчими конкурентами фірми «Ем Груп Україна» Олени Шматко були ТОВ «Торговий дім «Навоійазот» Костянтина Варшавського і ТОВ «Меттехснаб 2000» Юрія Губського.

Усього з лютого 2016 року переможець виграв тендерів щодо поставки добрив, верстатів і сталі на 134,15 млн грн., а суперники – жодного.


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