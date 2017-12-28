НБУ установил курс на уровне 27,94 гривны за доллар

28 декабря Нацбанк Украины установил официальный курс на уровне 27,94 грн за доллар.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Так, на сегодня установлены такие официальные курсы валют:

100 долл. США - 2794,8466 грн,

100 евро - 3324,4700 грн,

10 рублей РФ - 4,8645 грн.

Напомним, на 27 декабря НБУ установил официальный курс на уровне 27,94 грн за доллар.

В декабре 2017 года в Киеве курс доллара медленно, но верно пополз вверх — в некоторых обменниках за американскую нацвалюту уже просили более 28,20 грн в продаже.

