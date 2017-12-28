Збитковий водоканал на чолі зі «свободівцем» купив Skoda за 600 тисяч з конструкціями для дитячих крісел
Комунальне підприємство «Івано-Франківськводоекотехпром» 14 грудня за результатами тендеру замовило дочірньому підприємству «Автотрейдінг-Одеса» легковий автомобіль Skoda Octavia за 595 тис грн. Про це
Фірма
«Навіщо комунальному підприємству, яке відповідає за водопостачання та водовідведення, потрібно купувати легковий автомобіль седан за шістсот тисяч з конструкціями для кріплення двох дитячих крісел? Потрібно негайно утворити справжню наглядову раду в підприємстві та запровадити систему ризик-менеджменту для закупівель. Адже важливо не лише як комунальні підприємства витрачають гроші платників податків, але й на що саме. Чи дійсно зараз є потреба в купівлі такого автомобіля і чи це відповідає стратегії розвитку підприємства?» – прокоментував закупівлю член правління ГО «Антикорупційна платформа» Тарас Случик.
На торгах у «Автотрейдінг-Одеса» були два конкурента: ТОВ «Автомобільний дом «Соллі-плюс» та ТОВ «Еспресс-авто». Їх пропозиції були вищими. Очікувана ціна склала 618 тис грн.
За підсумками 2016 року «Водоекотехпром» отримало збитків у розмірі 46,8 млн грн., а за перші три квартали 2017 року – 13,3 млн грн.
З серпня 2017 року комунальне підприємство
До призначення Кімачук працював директором зі стратегічного розвитку КП «Івано-Франківськводоекотехпром», був депутатом Івано-Франківської міської ради минулого скликання від ВО «Свобода». Кімачук разом з дружиною
Від «Наших грошей»:
Бенефіціаром ДП «Автотрейдінг-Одеса» є Олег Боярин. Згідно з даними системи «Прозорро», у 2016-2017 рр. підприємство виграло тендерів на загальну суму 10,04 млн грн.
Skoda Octavia у базовій комплектації можна
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28.12.2017 14:45