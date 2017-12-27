На Львовщине у мужчины похитили 3,5 тонны орехов на 616 тысяч гривен

На Львовщине у сельчанина похитили 3,5 тонны очищенных орехов. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составляет 616 000 гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

В Старосамборское отделение полиции 23 декабря поступило сообщение о том, что у 35-летнего жителя одного из сел района похитили 3,5 тонны очищенных орехов. Общая сумма причиненного ущерба ориентировочно составляет 616 000 гривен.

Сотрудники полиции установили, что к правонарушению причастен 26-летний житель Самборского района.

По факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Продолжается досудебное расследование.