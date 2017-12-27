Андреевскую церковь обещают отреставрировать до 2020 года

Андреевскую церковь обещают отреставрировать до 2020 года

Реставрацию Андреевской церкви в Киеве специалисты рассчитывают завершить в 2019 году.

Об этом сообщил заместитель директора по реставрационным работам "Софии Киевской" Вадим Кириленко в комментарии корреспонденту Укринформа.

"Наш комплексный проект делился на три части: закрепление склонов церкви, благоустройство и внешние работы, а также реставрация интерьера. В 2018 году завершим работы по интерьеру, в 2019 - реставрация иконостаса, позолоты и живописи", - сказал Кириленко.

Он отметил, что в ходе реставрационных работ специалисты укрепили склоны церкви, провели благоустройство территории, открыли смотровую площадку, подсоединили церковь к более защищенной электрической сети, выполнили внешние работы и приступили к работам с интерьером.

"Мы отметили по графику финальным годом 2019-й, однако можем завершить и раньше. Работы с иконостасом - чрезвычайно кропотливая работа, есть технологический процесс и очередность выполнения", - добавил Кириленко.




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