Андреевскую церковь обещают отреставрировать до 2020 года
Реставрацию Андреевской церкви в Киеве специалисты рассчитывают завершить в 2019 году.
Об этом сообщил заместитель директора по реставрационным работам "Софии Киевской" Вадим Кириленко в комментарии корреспонденту
"Наш комплексный проект делился на три части: закрепление склонов церкви, благоустройство и внешние работы, а также реставрация интерьера. В 2018 году завершим работы по интерьеру, в 2019 - реставрация иконостаса, позолоты и живописи", - сказал Кириленко.
Он отметил, что в ходе реставрационных работ специалисты укрепили склоны церкви, провели благоустройство территории, открыли смотровую площадку, подсоединили церковь к более защищенной электрической сети, выполнили внешние работы и приступили к работам с интерьером.
"Мы отметили по графику финальным годом 2019-й, однако можем завершить и раньше. Работы с иконостасом - чрезвычайно кропотливая работа, есть технологический процесс и очередность выполнения", - добавил Кириленко.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
27.12.2017 21:55