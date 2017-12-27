Владельца запорожской IT-компании подозревают в хищении 87 млн через липовые тендеры
Владельца запорожской аутсорсинговой IT-компании Infotek — Марка Марченко подозревают в незаконном обогащении за счет бюджетных денег. Об этом
По предварительным данным следствия, братья Марченко вместе с сообщниками за 2017 год провели более 10 тендеров через «Прозорро» на ремонт и реконструкцию освещения парка отдыха в Мелитополе, а также спортплощадок и многопрофильного лицея в Запорожье. Тендеры de facto не проводились, так как к участию не допускались сторонние фирмы. По мнению следствия, государственный заказ разыгрывался между подконтрольными предприятиями, часть которых обладает явными признаками фиктивности.
После тендеров составлялись документы о выполнении работ и услуг, которые на деле не производились. Полученные деньги переводились на счета подконтрольных фирм, а уже оттуда уходили фиктивным предприятием для последующей обналички.
По состоянию на сегодняшний день, Краснозаводский суд Харькова вынес решение о форме предварительного заключения братьев Марченко. Они помещены под круглосуточный домашний арест, а также обязаны носить электронные браслеты. Следствие еще не определилось относительно формы предварительного заключения для еще одного участника схемы – директора одного из коммунальных предприятий Мелитополя – Олега Обрезанова.
Ранее владелец Infotek уже попадал в поле зрения правоохранительных органов — в 2014 году сотрудники УБЭП обыскали центральный офис компании, действуя по запросу ФБР в деле о хищении денег из американского банка.
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27.12.2017 21:55