Владельца запорожской IT-компании подозревают в хищении 87 млн через липовые тендеры

Владельца запорожской аутсорсинговой IT-компании Infotek — Марка Марченко подозревают в незаконном обогащении за счет бюджетных денег. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины. Вместе со своим старшим братом – Владиславом Марченко, который занимает пост заместителя главы Запорожского областного совета, Марк организовал схему по проведению фальшивых тендеров через систему госзакупок «Прозорро». Суммарно схема позволила ее создателям получить 87 миллионов гривен, пишут AIN.UA.

По предварительным данным следствия, братья Марченко вместе с сообщниками за 2017 год провели более 10 тендеров через «Прозорро» на ремонт и реконструкцию освещения парка отдыха в Мелитополе, а также спортплощадок и многопрофильного лицея в Запорожье. Тендеры de facto не проводились, так как к участию не допускались сторонние фирмы. По мнению следствия, государственный заказ разыгрывался между подконтрольными предприятиями, часть которых обладает явными признаками фиктивности.

После тендеров составлялись документы о выполнении работ и услуг, которые на деле не производились. Полученные деньги переводились на счета подконтрольных фирм, а уже оттуда уходили фиктивным предприятием для последующей обналички.

По состоянию на сегодняшний день, Краснозаводский суд Харькова вынес решение о форме предварительного заключения братьев Марченко. Они помещены под круглосуточный домашний арест, а также обязаны носить электронные браслеты. Следствие еще не определилось относительно формы предварительного заключения для еще одного участника схемы – директора одного из коммунальных предприятий Мелитополя – Олега Обрезанова.

Ранее владелец Infotek уже попадал в поле зрения правоохранительных органов — в 2014 году сотрудники УБЭП обыскали центральный офис компании, действуя по запросу ФБР в деле о хищении денег из американского банка.


Стас Ямковой, AIN


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