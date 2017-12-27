Украинцы могут не платить «рекомендуемый» платеж от «газсбытов» - Нафтогаз

газ

Поставщики газа населению по PSO («газсбыты») по собственной инициативе включают в квитанции «рекомендуемый» платеж, являющийся необязательной предоплатой.

Об этом сообщили в «Нафтогаз Украины».

«Еще раз о «рекомендуемом платеже» за газ за следующий месяц: включать его в платежки – собственная инициатива частных посредников – «сбытов», которым мы обязаны продавать газ (в рамках PSO — ИФ). Потребители не обязаны делать эту предоплату», — отметили в пресс-службе НАК.

В «Нафтогзе Украины» подчеркнули, что неуплата «рекомендуемого платежа» не может рассматриваться как задолженность и не является основанием для прекращения газоснабжения.


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