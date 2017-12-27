Кабмин решил создать Госреестр инвестиционных проектов

Кабмин решил создать Госреестр инвестиционных проектов

Кабинет министров Украины в среду принял решение обязать Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) создать Государственный реестр инвестиционных проектов.

Согласно проекту постановления, обнародованному на официальном сайте правительства, госреестр станет единой информационной системой учета инвестиционных проектов.

Согласно документу, создание и содержание госреестра обеспечивает МЭРТ, в частности, ведомство обязано вносить в него информацию о проектах, а также размещать выписки из реестра на своем официальном сайте.

При этом органы, проводящие инвестконкурсы, обязаны предоставлять МЭРТ информацию о проектах в течение пяти рабочих дней. Регистрации не подлежат инвестпроекты, финансируемые за счет Фонда регионального развития.

Согласно документу, выписка содержит информацию о названии, цели, стоимости и сроках реализации проекта, а также об органе, проводившем конкурс, виде и объеме государственной поддержки.




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