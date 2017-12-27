Кабмин передумал увеличивать выплаты военным
Постановление об увеличении денежного обеспечения военнослужащих всех силовых структур, которое должно было вступить в силу 1 января 2018 года, введут в действие на год позже.
Соответствующее решение принял на заседании Кабмин в среду, 27 декабря, передают
В пояснительной записке к документу сказано, что согласно закону о пенсионном обеспечении граждан, уволенных с военной службы, повышение денежного обеспечения военнослужащих влечет перерасчет пенсий.
В то же время постановление Кабмина об увеличении денежного обеспечения военнослужащих не определяет условия и размеры перерасчета пенсий для уволенных военнослужащих.
По подсчетам Министерства социальной политики, для перерасчета пенсий для граждан, уволенных с военной службы, требуется дополнительно предусмотреть в государственном бюджете на 2018 год 35 млрд гривен.
Ранее Минобороны назвало достижения в реформе ВСУ.
Как сообщалось, ВСУ за год получили 600 новых образцов вооружения.
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Финансы
27.12.2017 21:36