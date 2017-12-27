Госпогранслужба купила 3 автобуса спецназначения за 12,6 миллионов гривен

Госпогранслужба купила 3 автобуса спецназначения за 12,6 миллионов гривен

Администрация Государственной пограничной службы купила у ООО ""Современные грузовики" 3 автобуса специализированного назначения на общую сумму 12 629 970 гривен.

Об этом говорится в соответствующих договорах от 27 декабря, обнародованных в системе публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини.

В частности, закуплены 3 автобуса HEMAH по 4 209 990 гривен каждый.

Компания "Современные грузовики" является официальным дилером ОАО "МАЗ" в Украине по реализации пассажирской, грузовой и специальной техники.

Напомним, Нацполиция купила 50 кроссоверов за 24,6 млн гривен.

Ранее Госпогранслужба закупила 5 беспилотных авиационных комплексов.




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