Киев намерен обустроить парк аттракционов на территории Гидропарка
Прогнозируемая сумма затрат не указана.
Киевская городская государственная администрация намерена обустроить парк аттракционов на территории Венецианского острова, входящего в островной комплекс "Гидропарк" в Днепровском районе столицы.
Об этом говорится в распоряжении КГГА №1685 от 26 декабря.
Так, коммунальному предприятию "Киевский центр развития городской среды" поручено разработать концепцию парка аттракционов.
Прогнозируемая сумма затрат на обустройство не указана.
Территория Гидропарка составляет 140 га.
Напомним, в этмо году КГГА выделила 11 млн гривен на благоустройство островного комплекса "Гидропарк", чтобы вывести его на уровень Диснейленда.
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27.12.2017 15:13