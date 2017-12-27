Киев намерен обустроить парк аттракционов на территории Гидропарка

Прогнозируемая сумма затрат не указана.

Киев намерен обустроить парк аттракционов на территории Гидропарка
Фото: kiev.klichko.org

Киевская городская государственная администрация намерена обустроить парк аттракционов на территории Венецианского острова, входящего в островной комплекс "Гидропарк" в Днепровском районе столицы.

Об этом говорится в распоряжении КГГА №1685 от 26 декабря.

Так, коммунальному предприятию "Киевский центр развития городской среды" поручено разработать концепцию парка аттракционов.

Прогнозируемая сумма затрат на обустройство не указана.

Территория Гидропарка составляет 140 га.

Напомним, в этмо году КГГА выделила 11 млн гривен на благоустройство островного комплекса "Гидропарк", чтобы вывести его на уровень Диснейленда.


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