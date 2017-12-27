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Киев намерен обустроить парк аттракционов на территории Гидропарка Прогнозируемая сумма затрат не указана. Фото: kiev.klichko.org Киевская городская государственная администрация намерена обустроить парк аттракционов на территории Венецианского острова, входящего в островной комплекс "Гидропарк" в Днепровском районе столицы. Об этом говорится в распоряжении КГГА №1685 от 26 декабря. Так, коммунальному предприятию "Киевский центр развития городской среды" поручено разработать концепцию парка аттракционов. Прогнозируемая сумма затрат на обустройство не указана. Территория Гидропарка составляет 140 га. Напомним, в этмо году КГГА выделила 11 млн гривен на благоустройство островного комплекса "Гидропарк", чтобы вывести его на уровень Диснейленда.

LB.ua

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