Конец золотой эры: Солнечного металла хватит только на 50 лет

Человечеству хватит запасов золота еще на полвека. Сейчас Китай и РоSSия увеличивают его добычу.

Об этом сообщает издание Rzeczpospolita .

Добычей золота занимается 70 стран мира, что в прошлом году дало суммарно 3100 тонн драгоценного металла. Это на 0,23 % больше, чем в прошлом году. Лидер рынка – Китай (455 тонн), за ним следуют Австралия (270 тонн) и РоSSия (250 тонн). В десятке производителей также – США , Канада, Перу, ЮАР, Мексика, Узбекистан и Индонезия (100 тонн). В течение последних 175 лет добыча золота в мире выросла в 100 раз. Эксперты, однако, предполагают до 2020 г. постепенное уменьшение добычи в Китае, Австралии, США и РоSSии. Речь идет об исчерпании разведанных запасов, которых должно хватить человечеству еще приблизительно на 50 лет.

Как отмечает издание, РоSSия имеет еще в резерве самый разведанный рудник (третий по величине в мире) – «Наталка» на Колыме. Лицензию на добычу золота на нем имеет крупнейшая роSSийская золотодобывающая компания «Полюс Золото», где 40 % акций принадлежит Сулейману Керимову. Ранее роSSийские эксперты оценивали запасы «Наталки» в 1836 тонн золота. Еще столько же может скрывать малоисследованная часть рудника.

«Полюс Золото» уже инвестировала в рудник 42 млрд рублей (около $720 млн), но этого все-таки маловато для его успешной разработки. «Наталка» расположена в 300 км от Магадана. Это ледяная пустыня без дорог и инфраструктуры. Вечная мерзлота достигает 300 метров вглубь земли. Золотоносная жила имеет длину 4,5 км, а ее толщина достигает 200 м. В 2016 г. Керимов объявил, что не отказывается от рудника «Наталка», но откладывает введение в действие регулярного добычи золота. Официальным поводом была переоценка запасов в сторону их уменьшения. В феврале 2015 г концерн официально объявил, что «Наталка» содержит почти в два раза меньше золота, чем ранее считали, то есть 42 млн унций (1190 тонн).

В марте 2017 года об открытии крупных залежей золота проинформировали китайцы. Золото нашли на полуострове Йиао в восточной провинции Шаньдун. Длина золотоносной жилы там составляет 2 км, а ее ширина – 67 м. Количество золота в тонне руды – 4,52 гр. В залежах залегает около 382 тонн золота.

Перевод с польского Андрея Павлишина, ИA ZIK