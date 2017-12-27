АМКУ подозревает в сговоре три сети заправок

АМКУ подозревает в сговоре три сети заправок

Антимонопольный комитет в ходе расследования возможных антиконкурентных и согласованных действий, которые привели к росту цен на сжиженный газ в Украине в августе 2017 года, привлек в качестве ответчиков компании-нефтетрейдеры, которые входят в группы WOG, ОККО и «Надежда».

Об этом сообщает пресс-служба комитета.

«26 декабря 2017 года были привлечены в качестве ответчиков по делу семь юридических лиц, входящих в группу «Надежда», три юридических лица, входящие в группу WOG и два юридических лица, входящие в группу ОККО», - говорится в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что на сегодня Антимонопольный комитет расследует возможные антиконкурентные согласованные действия на рынке сжиженного газа, который используется в качестве моторного топлива. Поводом для начала расследования стал рост цен на автогаз в августе этого года.

«При рассмотрении дела осуществлено 10 внеплановых выездных проверок субъектов хозяйствования… Направлены требования о предоставлении информации 72 субъектам хозяйствования и органов власти, консалтинговых агентств, торговых бирж», - сообщили в комитете, добавив, что АМКУ частично уже получил необходимую для расследования информацию и проанализировал ее. 

«Обработанная информация свидетельствует о наличии в действиях определенных субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность на рынке сжиженного газа, признаков нарушения, предусмотренного Законом Украины «О защите экономической конкуренции», в виде антиконкурентных, согласованных действий», - говорится в сообщении.

Отмечается, что перечень компаний, которые будут привлечены в качестве ответчиков, может быть расширен. 

Напомним, во второй половине августа в Украине отмечался резкий рост цен на автогаз во многих сетях АЗС. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал рост цен на сжиженный газ диверсией и поручил ряду министерств и АМКУ разработать возможные решения этой проблемы.

По состоянию на 28 августа цены достигли значений 16,49-16,99 грн за литр, после чего ценовая ситуация на рынке стабилизировалась.  31 августа в АМКУ сообщили о намерении провести проверку ряда компаний-трейдеров по сжиженному газу. В сентябре комитет провел такие проверки. 




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