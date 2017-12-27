Гонтарева задекларировала десятки миллионов от продажи ценных бумаг

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева задекларировала десятки миллионов гривен, полученные в результате продажи ценных бумаг.

Согласно ее декларации в Едином государственном реестре деклараций, 83,583 млн грн Гонтарева получила в результате продажи ценных бумаг и корпоративных прав в ICU Holdings Limited (Британские Виргинские острова), – сообщает Дзеркало Тижня.

Перед назначением на пост главы НБУ Гонтарева продала свою долю акций в ICU – акции были выкуплены в соответствии с согласованным графиком расчетов на пять лет.

После продажи Гонтаревой доли в ICU основными партнерами группы остались Макар Пасенюк и Константин Стеценко с долями 41,7%, а также Александр Вальчишен и Владимир Демчишин, возглавлявший Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, и которым принадлежит соответственно 6,58% и 9,99%.

Напомним, Гонтарева уже полгода находится в отпуске и до сих пор не уволена с должности, однако 21 декабря Рада вновь отложила ее отставку.