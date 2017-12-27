Кабмин вольет в Ощадбанк 5,75 млрд гривен

Для докапитализации Минфин выпустит ОВГЗ со сроком обращения до 16 лет.

Фото: Сергей Нужненко

Кабинет Министров решил докапитализировать государственный Ощадный банк на 5,75 млрд гривен.

В среду, 27 декабря, правительство решило увеличить уставной капитал банка на 5,75 млрд гривен путем выпуска 4957 дополнительных акций существующей номинальной стоимости с сохранением 100% акций в госсобственности.

Для докапитализации банка Минфин выпустит облигации внутреннего госзайма на указанную сумму со сроком обращения до 16 лет и процентной ставкой 9,2% годовых в обмен на акции допэмиссии Ощадбанка. В результате уставной капитал банка увеличится до 49,5 млрд гривен.

Раньше первый замминистра финансов Оксана Маркарова объяснила, что Ощадбанку понадобится докапитализация в связи с ухудшением обслуживания кредитного портфеля.

Ощадбанк - второй по размеру активов банк в Украине.