На Ровенской АЭС планируют отключить от энергосети первый энергоблок

30 декабря планируется отключение от энергосети энергоблока №1 РАЭС (ВВЭР-440) для проведения среднего планово-предупредительного ремонта, рассчитанного на 39 календарных дней.

Об этом собкору ИA ZIK сообщила руководитель пресс-центра РАЭС Виктория Леонова.

Во время ремонта будут проводиться регламентные работы на основном оборудовании. Среди них – средний ремонт реактора, текущий и капитальный ремонты турбоагрегатов, средние ремонты турбогенераторов.

Во время ремонта планируется выполнить сверхрегламентные работы.

Как уверяют в пресс-центре РАЭС, разработан и утвержден сетевой график выполнения ремонтных работ, назначены ответственные лица, определены материально-технические ресурсы.


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