На Ровенской АЭС планируют отключить от энергосети первый энергоблок
30 декабря планируется отключение от энергосети энергоблока №1 РАЭС (ВВЭР-440) для проведения среднего планово-предупредительного ремонта, рассчитанного на 39 календарных дней.
Об этом собкору ИA ZIK сообщила руководитель пресс-центра РАЭС Виктория Леонова.
Во время ремонта будут проводиться регламентные работы на основном оборудовании. Среди них – средний ремонт реактора, текущий и капитальный ремонты турбоагрегатов, средние ремонты турбогенераторов.
Во время ремонта планируется выполнить сверхрегламентные работы.
Как уверяют в пресс-центре РАЭС, разработан и утвержден сетевой график выполнения ремонтных работ, назначены ответственные лица, определены материально-технические ресурсы.
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27.12.2017 14:46