Суд наложил арест на счета банка «Кристалбанк»: вкладчики не могут снять деньги с банкоматов (ФОТО)
Соломенский районный суд арестовал имущество, активы и счета банка ПАТ «Кристалбанк». У отделений Кристалбанка собираются очереди вкладчиков, которые не могут снять средства со своих личных счетов.
Соответствующее постановление Соломенского районного суда появилось в
Как сообщается, принудительный арест был наложен частным исполнителем Сивокозовым Александром на основании решения Соломенского районного суда об аресте активов и имущества банка «Кристалбанк», принятого по иску о взыскании задолженности на сумму в 118 млн грн.
Отмечается, что в данный момент в Святошинском районном суде города Киева рассматривается иск о прекращении Кристалбанка, как юридического лица.
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27.12.2017 14:45