Суд наложил арест на счета банка «Кристалбанк»: вкладчики не могут снять деньги с банкоматов (ФОТО)

Суд наложил арест на счета банка «Кристалбанк»: вкладчики не могут снять деньги с банкоматов (ФОТО)

Соломенский районный суд арестовал имущество, активы и счета банка ПАТ «Кристалбанк». У отделений Кристалбанка собираются очереди вкладчиков, которые не могут снять средства со своих личных счетов.

Соответствующее постановление Соломенского районного суда появилось в Едином государственном реестре судебных решений.

Как сообщается, принудительный арест был наложен частным исполнителем Сивокозовым Александром на основании решения Соломенского районного суда об аресте активов и имущества банка «Кристалбанк», принятого по иску о взыскании задолженности на сумму в 118 млн грн.

Отмечается, что в данный момент в Святошинском районном суде города Киева рассматривается иск о прекращении Кристалбанка, как юридического лица.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Кропивницком сгорел торговый ряд из четырех магазиновВ Кропивницком сгорел торговый ряд из четырех магазинов
Итоги внутреннего рынка фриланса 2017: заказчики потратили 180 млн грнИтоги внутреннего рынка фриланса 2017: заказчики потратили 180 млн грн
Санкции не работают: Завод Фирташа в Крыму получает сырье из НорвегииСанкции не работают: Завод Фирташа в Крыму получает сырье из Норвегии
Франция запретила добычу нефти и газа с 2040 годаФранция запретила добычу нефти и газа с 2040 года
Как живет самый молодой миллиардер в мире: велосипед вместо машины, стартап вместо ГарвардаКак живет самый молодой миллиардер в мире: велосипед вместо машины, стартап вместо Гарварда
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине закрылись еще два банкаВ Украине закрылись еще два банка
В оккупированном Крыму исчезло руководство роSSийского банка "Северный кредит"В оккупированном Крыму исчезло руководство роSSийского банка "Северный кредит"
НБУ вернул Ярославскому документы на покупку ПроминвестбанкаНБУ вернул Ярославскому документы на покупку Проминвестбанка
Специалисты инвестбанка Morgan Stanley предполагают крах биткойнаСпециалисты инвестбанка Morgan Stanley предполагают крах биткойна
В Ровно наложили арест на изъятый янтарь, стоимостью 16 млн грнВ Ровно наложили арест на изъятый янтарь, стоимостью 16 млн грн
Должникам смогут отключать коммунальные услуги без их присутствияДолжникам смогут отключать коммунальные услуги без их присутствия
Инвестрору "Трейд Коммодити" Трофименко разрешили снять электронный браслетИнвестрору "Трейд Коммодити" Трофименко разрешили снять электронный браслет
Белорусский Паритетбанк подал заявку на приобретение украинского СбербанкаБелорусский Паритетбанк подал заявку на приобретение украинского Сбербанка
Словацкий суд арестовал газ украинского "Нафтогаза"Словацкий суд арестовал газ украинского "Нафтогаза"
НБУ прокомментировал всемирный арест счетов КоломойскогоНБУ прокомментировал всемирный арест счетов Коломойского
Последние новости
Подгружаем последние новости