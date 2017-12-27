Суд наложил арест на счета банка «Кристалбанк»: вкладчики не могут снять деньги с банкоматов (ФОТО)

Соломенский районный суд арестовал имущество, активы и счета банка ПАТ «Кристалбанк». У отделений Кристалбанка собираются очереди вкладчиков, которые не могут снять средства со своих личных счетов.



Соответствующее постановление Соломенского районного суда появилось в Едином государственном реестре судебных решений .



Как сообщается, принудительный арест был наложен частным исполнителем Сивокозовым Александром на основании решения Соломенского районного суда об аресте активов и имущества банка «Кристалбанк», принятого по иску о взыскании задолженности на сумму в 118 млн грн.

Отмечается, что в данный момент в Святошинском районном суде города Киева рассматривается иск о прекращении Кристалбанка, как юридического лица.