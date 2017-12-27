Суд разблокировал тендер на закупку сканеров для таможни

Торги впервые были объявлены полгода назад.

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Окружной административный суд Киева по иску Государственной фискальной службы отменил решение, которым в сентябре 2017 была заблокирована закупка сканеров для пунктов пропуска на границе.

Об этом в фейсбуке написал и.о. главы ГФС Мирослав Продан.

"Эта победа позволила восстановить процесс модернизации таможни. Поэтому, не мешкая, начнем процедуру конкурсных торгов! На первом этапе планируем закупить 7 стационарных сканирующих комплексов. В планах на январь также начало тендера на закупку около 20 весовых комплексов для таможни", - написал он.

По его словам, в 2018 году таможня планирует обеспечить поступление в госбюджет платежей более чем на 70 млрд гривен.

"Потенциал "таможенной тени", которая еще остается, действительно достаточно большой. Но для борьбы с ней нужны современные технологии. Польские таможенники обнаруживают янтарь в топливном баке автомобиля, даже не приближаясь к нему. Раньше мы могли только завидовать нашим зарубежным коллегам. Теперь и наши таможенники получат самую современную технику. Очень надеюсь, что сканеры станут тем инструментом, который позволит и в 2018 году сохранить высокую динамику роста платежей, которую таможня демонстрировала 2017 года", - добавил Продан.

"Мы начинаем большой амбициозный проект, который раз и навсегда изменит украинскую таможню. Для его реализации есть команда и необходимый ресурс - в 2018 году бюджет ГФС увеличен на 45,4%", - подытожил он.

Напомним, в июле ГФС объявила тендер на закупку четырех сканеров для таможенных постов "Рава-Русская", "Краковец", "Щербаковка", "Ужгород".

Заявки на предквалификацию подали семь компаний, но пять из них заказчик отклонил. К аукциону были допущены только компании "Ватек" и "МКТ-Комюникейшн". Компания Arempa International Ltd FZC, отсеянная на предквалификации, после этого обратилась в постоянно действующую коллегию Комитета по рассмотрению жалоб АМКУ. Коллегия изучила материалы и 14 сентября приняла решение, что предложение Arempa было отклонено правомерно, но "МКТ-Комюникейшн" тоже не должен был попасть на аукцион.

Аукцион с одним участником проводить нельзя, поэтому коллегия постановила отменить закупку.

22 сентября Гройсман в Верховной Раде заявил, что рассматривает возможность инициирования отставки главы Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева в связи с таким решением.

Был объявлен новый тендер, однако в конце октября по жалобе все той же Arempa International Ltd FZC суд его заблокировал.