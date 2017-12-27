Суд разблокировал тендер на закупку сканеров для таможни

Торги впервые были объявлены полгода назад.

Суд разблокировал тендер на закупку сканеров для таможни
Архив

Окружной административный суд Киева по иску Государственной фискальной службы отменил решение, которым в сентябре 2017 была заблокирована закупка сканеров для пунктов пропуска на границе.

Об этом в фейсбуке написал и.о. главы ГФС Мирослав Продан.

"Эта победа позволила восстановить процесс модернизации таможни. Поэтому, не мешкая, начнем процедуру конкурсных торгов! На первом этапе планируем закупить 7 стационарных сканирующих комплексов. В планах на январь также начало тендера на закупку около 20 весовых комплексов для таможни", - написал он.

По его словам, в 2018 году таможня планирует обеспечить поступление в госбюджет платежей более чем на 70 млрд гривен.

"Потенциал "таможенной тени", которая еще остается, действительно достаточно большой. Но для борьбы с ней нужны современные технологии. Польские таможенники обнаруживают янтарь в топливном баке автомобиля, даже не приближаясь к нему. Раньше мы могли только завидовать нашим зарубежным коллегам. Теперь и наши таможенники получат самую современную технику. Очень надеюсь, что сканеры станут тем инструментом, который позволит и в 2018 году сохранить высокую динамику роста платежей, которую таможня демонстрировала 2017 года", - добавил Продан.

"Мы начинаем большой амбициозный проект, который раз и навсегда изменит украинскую таможню. Для его реализации есть команда и необходимый ресурс - в 2018 году бюджет ГФС увеличен на 45,4%", - подытожил он.

Напомним, в июле ГФС объявила тендер на закупку четырех сканеров для таможенных постов "Рава-Русская", "Краковец", "Щербаковка", "Ужгород".

Заявки на предквалификацию подали семь компаний, но пять из них заказчик отклонил. К аукциону были допущены только компании "Ватек" и "МКТ-Комюникейшн". Компания Arempa International Ltd FZC, отсеянная на предквалификации, после этого обратилась в постоянно действующую коллегию Комитета по рассмотрению жалоб АМКУ. Коллегия изучила материалы и 14 сентября приняла решение, что предложение Arempa было отклонено правомерно, но "МКТ-Комюникейшн" тоже не должен был попасть на аукцион.

Аукцион с одним участником проводить нельзя, поэтому коллегия постановила отменить закупку.

22 сентября Гройсман в Верховной Раде заявил, что рассматривает возможность инициирования отставки главы Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева в связи с таким решением.

Был объявлен новый тендер, однако в конце октября по жалобе все той же Arempa International Ltd FZC суд его заблокировал.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Кропивницком сгорел торговый ряд из четырех магазиновВ Кропивницком сгорел торговый ряд из четырех магазинов
Итоги внутреннего рынка фриланса 2017: заказчики потратили 180 млн грнИтоги внутреннего рынка фриланса 2017: заказчики потратили 180 млн грн
Санкции не работают: Завод Фирташа в Крыму получает сырье из НорвегииСанкции не работают: Завод Фирташа в Крыму получает сырье из Норвегии
Франция запретила добычу нефти и газа с 2040 годаФранция запретила добычу нефти и газа с 2040 года
Как живет самый молодой миллиардер в мире: велосипед вместо машины, стартап вместо ГарвардаКак живет самый молодой миллиардер в мире: велосипед вместо машины, стартап вместо Гарварда
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ разблокировала назначение поляка Станчака главой "Укртрансгаза"СБУ разблокировала назначение поляка Станчака главой "Укртрансгаза"
Каховка відмінила «допороги», щоб без тендерів освоїти 4 мільйони до Нового року
Залізниця замовила палива на 652 мільйони у клона «Трейд коммодіті», по якому у Авакова збудились за підробку тендерних документів
В «Укравтодоре» заявили о проведенных тендерах на 54 миллиарда в 2017 годуВ «Укравтодоре» заявили о проведенных тендерах на 54 миллиарда в 2017 году
Работники Львовской таможни ГФС изъяли рекордное количество валютыРаботники Львовской таможни ГФС изъяли рекордное количество валюты
Власти Киева объявили тендер на установку гигантского флагштока за 47,5 млн грнВласти Киева объявили тендер на установку гигантского флагштока за 47,5 млн грн
АМКУ оштрафував на 1,6 мільйонів «розпильщиків» продуктових тендерів з однією IP-адресою
Нова «прокладка» натендерила ще 174 мільйони на ахметівській сталі для «Укрзалізниці»
Виконуючи настанови СБУ, лікарі викинули фірму і дали розіграти тендер пов’язаним ФОПам
ГПУ вилучила в залізничників всі оригінали документів по тендерах з Дубневичами
Последние новости
Подгружаем последние новости