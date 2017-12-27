В Украину прибыл очередной балкер с углем из США

На причале №1 ГП «МТП «Черноморск» происходит выгрузка очередной партии американского угля.

Об этом сообщают в пресс-службе ГП «Морской торговый порт «Черноморск».

«Балкер-«кейпсайз» SBI CARIOCA доставил в порт 58,4 тысяч тонн угля. Этот груз из Соединенных Штатов Америки: коксующийся уголь марок Rocklick и Premium Eagle. Сейчас уже началась выгрузка. Запланированная интенсивность обработки судна – 15 тысяч тонн в сутки», – говорится в сообщении.

При такой интенсивности общее время пребывания судна под обработкой прогнозируется в пределах четырех суток.