В Украину прибыл очередной балкер с углем из США
На причале №1 ГП «МТП «Черноморск» происходит выгрузка очередной партии американского угля.
Об этом сообщают в пресс-службе ГП «Морской торговый порт «Черноморск».
«Балкер-«кейпсайз» SBI CARIOCA доставил в порт 58,4 тысяч тонн угля. Этот груз из Соединенных Штатов Америки: коксующийся уголь марок Rocklick и Premium Eagle. Сейчас уже началась выгрузка. Запланированная интенсивность обработки судна – 15 тысяч тонн в сутки», – говорится в сообщении.
При такой интенсивности общее время пребывания судна под обработкой прогнозируется в пределах четырех суток.
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