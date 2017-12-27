В Украину прибыл очередной балкер с углем из США

На причале №1 ГП «МТП «Черноморск» происходит выгрузка очередной партии американского угля.

Об этом сообщают в пресс-службе ГП «Морской торговый порт «Черноморск».

«Балкер-«кейпсайз» SBI CARIOCA доставил в порт 58,4 тысяч тонн угля. Этот груз из Соединенных Штатов Америки: коксующийся уголь марок Rocklick и Premium Eagle. Сейчас уже началась выгрузка. Запланированная интенсивность обработки судна – 15 тысяч тонн в сутки», – говорится в сообщении.

При такой интенсивности общее время пребывания судна под обработкой прогнозируется в пределах четырех суток.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Кропивницком сгорел торговый ряд из четырех магазиновВ Кропивницком сгорел торговый ряд из четырех магазинов
Итоги внутреннего рынка фриланса 2017: заказчики потратили 180 млн грнИтоги внутреннего рынка фриланса 2017: заказчики потратили 180 млн грн
Санкции не работают: Завод Фирташа в Крыму получает сырье из НорвегииСанкции не работают: Завод Фирташа в Крыму получает сырье из Норвегии
Франция запретила добычу нефти и газа с 2040 годаФранция запретила добычу нефти и газа с 2040 года
Как живет самый молодой миллиардер в мире: велосипед вместо машины, стартап вместо ГарвардаКак живет самый молодой миллиардер в мире: велосипед вместо машины, стартап вместо Гарварда
Блок рекламы


Похожие новости
Xiaomi собирается провести IPO и отметить 18-процентный рост прибылиXiaomi собирается провести IPO и отметить 18-процентный рост прибыли
ВР может позволить физическим лицам ввозить товары в Украину без НДС – депутатВР может позволить физическим лицам ввозить товары в Украину без НДС – депутат
IKEA намерена зайти в Украину в течение года-двухIKEA намерена зайти в Украину в течение года-двух
Ложкин: "Мы обязаны привлекать в Украину и миллиардные, и миллионные инвестиции"Ложкин: "Мы обязаны привлекать в Украину и миллиардные, и миллионные инвестиции"
Китай инвестирует в Украину больше чем в "братскую" РоSSию - политический обозревательКитай инвестирует в Украину больше чем в "братскую" РоSSию - политический обозреватель
В Украину впервые пришел сжиженный газ из СШАВ Украину впервые пришел сжиженный газ из США
Взрыв газового хаба в Австрии: потерянные объемы транзита газа через Украину в будущем компенсируютсяВзрыв газового хаба в Австрии: потерянные объемы транзита газа через Украину в будущем компенсируются
Пятое судно с американским антрацитом прибыло в УкраинуПятое судно с американским антрацитом прибыло в Украину
«Нафтогаз» отчитался о первой прибыли в Египте«Нафтогаз» отчитался о первой прибыли в Египте
Транзит нефтепродуктов через Украину вырос в восемь разТранзит нефтепродуктов через Украину вырос в восемь раз
Последние новости
Подгружаем последние новости