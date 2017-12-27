Украинская беспроводная зарядка для смартфона получила 50 000 евро по программе ЕС

За этот год сразу несколько украинских проектов получили гранты в размере 50 000 евро в рамках первого этапа программы Horizon 2020. Это — одна из крупнейших программ ЕС , посвященных исследованиям и инновациям, с общим фондом в 80 млрд евро, который предполагается вкладывать в исследования, прорывы и открытия в перспективных отраслях с 2014 по 2020 годы. Украина стала полноценным участником Horizon 2020 в марте 2015 года. , пишут AIN.UA

В числе последних проектов, привлекших инвестиции по программе ЕС — стартап Technovator XE, команда которого работает над беспроводной зарядкой. Ранее по этой же программе получали гранты известные украинские проекты SolarGaps и Ecoisme.

По словам сооснователя и бывшего CTO Concepter (стартапа, который создал вспышку iBlazr) Ивана Чубы, полученные деньги будут направлены на исследования рынков ЕС и маркетинг.

В 2017 году команда переработала дизайн базы зарядки — новую версию показали на выставке CES 2017 в Лас-Вегасе. Также команда добавила в устройство поддержку протоколов умного дома Zigbee, LoRa, LoraWan, Z — Wave. Это означает, что зарядку можно будет интегрировать в системы умного дома и заряжать с ее помощью все датчики, у которых есть подходящий модуль питания. На данный момент команда Technovator работает над предложением для b2b-рынка. Подробнее о проекте мы писали ранее.