Украинская беспроводная зарядка для смартфона получила 50 000 евро по программе ЕС
За этот год сразу несколько украинских проектов
В числе последних проектов, привлекших инвестиции по программе ЕС — стартап Technovator XE, команда которого работает над беспроводной зарядкой. Ранее по этой же программе получали гранты известные украинские проекты SolarGaps и Ecoisme.
По словам сооснователя и бывшего CTO Concepter (стартапа, который создал вспышку iBlazr) Ивана Чубы, полученные деньги будут направлены на исследования рынков ЕС и маркетинг.
В 2017 году команда переработала дизайн базы зарядки — новую версию показали на выставке CES 2017 в Лас-Вегасе. Также команда добавила в устройство поддержку протоколов умного дома Zigbee, LoRa, LoraWan, Z — Wave. Это означает, что зарядку можно будет интегрировать в системы умного дома и заряжать с ее помощью все датчики, у которых есть подходящий модуль питания. На данный момент команда Technovator работает над предложением для b2b-рынка. Подробнее о проекте мы писали ранее.
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27.12.2017 14:37