ДУСя докинула 73 мільйони на комп’ютерізацію Маріїнського палацу по нормальним цінам

Державне управління справами 22 грудня уклало угоду з ТОВ «Київське міжобласне спеціальне науково-реставраційне проектно-виробниче управління» про додаткові роботи з реставрації та пристосування Маріїнського палацу в Києві на 72,58 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У вересні 2016 року ця фірма виграла підряд щодо палацу вартістю 519,10 млн грн.

Нинішню додаткову закупівлю провели за переговорною процедурою для уніфікації.

За новою угодою, до кінця 2018 року там виконають ремонт і реставрацію інтер’єрів, влаштують технічні засоби зв’язку, охоронну сигналізацію, телебачення, сповіщення про пожежу та аудіовізуальний комплекс. Гарантійний строк становить десять років.

З усіх коштів 56,88 млн грн., або 72% припадає на різноманітне обладнання. Із цієї суми на цифрову конференц-систему DCN-NC з синхронним перекладом мови відведено 5,84 млн грн., а на охоронний відеонагляд периметру – 4,87 млн грн.

За кошторисом, IP-камери Bosch Flexidome NIN-73023-A3A коштують 43 756 грн. (тут і далі кошторисні ціни вказані без ПДВ). У відкритих джерелах їх можна знайти у продажу на 14% дорожче – по 49 952 грн.

IP-камери мережеві роботизовані Bosch Autodome IP starlight 7000 HD VG5-7230-EPC5 придбали по 118 304 грн. На «Ebay» без доставки їх продають по $2 636, або 73 669 грн.

Шнури 10GBASE-CU SFP+ Cable 1 Meter замовили по 1 563 грн., тоді як на ринку вони коштують на 19% дорожче – від 1 864 грн.

Джерела безперебійного живлення для установки в стійку VH Series 3000 On-Line купили по 30 676 грн., що трохи перевищує ринкові ціни у 25 676-30 158 грн.

Передбачено аванс 70% на строк не більше півроку згідно пп. 4 п. 1 постанови Кабміну від 23 квітня 2014 р. №117, у якому йдеться саме про нинішній підряд.

На заробітну плату піде 787 тис грн., тобто 8% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 0,09% – 67 тис грн.

«Київське міжобласне спеціальне науково-реставраційне проектно-виробниче управління» через ТОВ «Ремонтно-реставраційне підприємство «Україна-реставрація» належить Тетяні і Олені Колесник. Вони працювали в корпорації «Укрреставрація» задовго до того, як одну з її складових – ПАТ «Укрреставрація» – взяла під контроль команда Януковича у лиці тодішнього керівника ДУС Андрія Кравця.

Усього з 2008 року управління отримало підрядів на 618,25 млн грн., з яких 591,68 млн грн. – у нинішнього замовника щодо Маріїнського палацу.


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