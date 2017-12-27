Прокуратура та СБУ провели обшуки у будівельника школи за 46 мільйонів, яку збирався відкрити Порошенко
21 грудня у Костопільському районі Рівненської області відкрили нову школу, а напередодні в обласному центрі столична команда з Генпрокуратури та СБУ провела обшуки у офісі ТОВ «Стиль-декор», яка будувала навчальний заклад. Про це
Спочатку у 2016 р. департамент з будівництва Рівненської ОДА
За словами директора департаменту Ярослава Мазярчука, правоохоронці не зверталися до нього за коментарями чи документами, які стосуються «Стиль-Декору», і обшуки нібито не вплинули на відкриття школи, на якому планував бути президент України Петро Порошенко. Але замість нього учбовий заклад відкрив віце-прем’єр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.
«Стиль-декор», яке є одним з лідерів на Рівненщині за кількістю виграних тендерів на будівництво та ремонти соціальних закладів (понад 300 млн грн.), віднедавна стало фігурантом кількох кримінальних проваджень. Окрім «Стиль-декору» у судових ухвалах також згадуються фірми-партнери із групи, пов’язаної із родиною бізнесмена Юрія Фалко: ПВКФ «Фіалка», ТОВ «Укрбудреммонтаж інжиніринг», ПП «Вестінвестбуд». В одному з судових рішень йдеться, що Фалко є організатором діяльності усіх цих фірм.
Зокрема, підприємствам
В іншому
Слідчі також вважають, що цінові пропозиції, за якими «Стиль-Декор» вигравало торги, не відповідають необхідним майбутнім затратам на виконання робіт, що може негативно вплинути на їхню якість.
«Стиль-Декор» записано на Віру Рожчук. Це дружина Олександра Рожчука, який разом з бізнесменом Миколою Цупруком заснували громадську організацію «Комбат Самбо». Юрій Фалко — їхній бізнес-партнер. Успіх фірм, близьких до цієї групи, раніше пов’язували із першим заступником голови Рівненської ОДА Юрієм Приварським, який колись працював юристом у фірмі родини Фалко. Втім і після звільнення Приварського компанії продовжують вигравати тендери. Видання також написало, що зацікавленою особою на тендерних перемогах «Стиль-Декору» є нардеп від «Народного фронту» Юрій Вознюк. Донедавна його громадська приймальня була у сусідньому до «Стиль-Декору» кабінеті.
Від «Наших грошей»:
Рожчук також володіє ТОВ «Академія безпеки «Альфа» з Олександром Черкасом і Надією Ясінською, ТОВ «Єврошпон Смига +» із
Станом на кінець року переможець отримав підрядів виключно на Рівненщині на 374,51 млн грн.
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