«Нафтогаз» поділився з Фаворовим одним мільярдом із 14 на газ для «Укртрансгазу»

ПАТ «Укртрансгаз» у грудні за результатами тендерів уклало десять угод про постачання природного газу для забезпечення виробничо-технологічних потреб та балансування на загальну суму 14,16 млрд грн. Про це пов ід омля єт ься у си ст емі «Про зо рро» .

На грудень 2017 р. – червень 2018 р. замовили 1,91 млрд куб. м газу. Ціна прив’язана до звіту ICIS Heren Europian spot gas markets щодо зміни котирувань ціни газу на німецькому газовому хабі NetConnect Germany (NCG) за наведеною нижче формулою.

Державне ПАТ «НАК «Нафтогаз України» виграло дев’ять із десяти тендерів на суму 13,20 млрд грн. Воно поставить 1,78 млрд куб. м газу за базовою ціною від 7 144 грн. до 7 653 грн. за тисячу кубометрів без урахування ПДВ.

ТОВ «Еру Трейдінг» отримало ще один підряд вартістю 964,44 млн грн. на поставку 135 млн куб. м газу за базовою ціною 7 144 грн. за тисячу кубометрів без ПДВ. Засновником цієї фірми є американська компанія «Еру Корпорейшн», а кінцевими бенефіціарами – Андрій Фаворов і Дейл Пері зі США та директор Ярослав Мудрий з Києва.

Ціна кожної з угод на 6-13% нижча від очікуваної вартості закупівлі окремих торгів.

Передбачено забезпечення виконання договорів у розмірі 5% від їхньої ціни.

У всіх тендерах брала участь компанія «LLC Trafigura Ukraine», а в деяких – ще й ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння», ТОВ «ДТЕК Трейдінг», ТОВ «Газоторгова компанія» або ТОВ «Енерго-сервісна компанія «Еско-Північ».

До одного з аукціонів «ВК «Укрнафтобуріння» не допустили, бо достовірність ЕЦП на гарантії з банку «Південний» не підтвердилась на ресурсі Мінюсту. Ще в одному випадку ТОВ «Скела Терциум» не пустили на торги через якусь невідповідність умовам тендеру.

Нагадаємо, у вересні «Укртрансгаз» замовив «Нафтогазу» технологічного газу за переговорною процедурою без прив’язки до німецького хабу на 2,94 млрд грн. Ще 8,00 млрд грн. «Нафтогаз» тоді виграв на відкритих торгах із формульним ціноутворенням.

Довідково про формулу ціни газу для «Укртрансгазу»:

CP = PCP x Kc / Kb + (Avg NCG DA – NCGbas) x 10,35 x Kc, де:

Avg NCG DA – сума котирувань NCG DA за кожний календарний день в період з 1 по 25 число включно місяця передачі газу, розділена на 25.

NCG bas – ціна газу, опубліковану 18 жовтня 2017 р. у Джерелі Котирувань в Євро/МВтгод, яка розраховується як середньоарифметичне між цінами «Bid» та «Offer», які опубліковані під заголовком «NCG Price Assessment: December ‘17». Якщо 18 жовтня 2017 р. не відбувалася публікація Джерела Котирувань, то у такому випадку використовується відповідна інформація з останнього опублікованого Джерела Котирувань;

NCG DA – ціна газу кожного календарного дня на дату її визначення за принципом день вперед в Євро/МВтгод:

якщо датою визначення ціни є день опублікування Джерела Котирувань, NCG DA розраховується як середньоарифметичне між цінами «Bid» та «Offer» для такого дня, які опубліковані під заголовком «NCG Price Assessment: Day-ahead» у Джерелі Котирувань у день, що безпосередньо передує даті визначення ціни;

якщо дата визначення ціни не є днем публікування Джерела Котирувань, NCG DA розраховується як середньоарифметичне між цінами «Bid» та «Offer» для такого дня, які опубліковані під заголовком «NCG Price Assessment: Weekend» у Джерелі Котирувань у день, що безпосередньо передує даті визначення ціни.

Кb – офіційний курс гривні до євро встановлений НБУ на 18 жовтня 2017 р.

Кc – офіційний курс гривні до євро встановлений НБУ на 25 число місяця передачі газу.