МВФ раскритиковал госбюджет на 2018 год из-за снижения страхового стажа и роста минималки – эксперт

В Международном валютном фонде (МВФ) раскритиковали украинский государственный бюджет на 2018 год из-за проведения так называемой пенсионной реформы, вследствие которой будущих пенсионеров лишили 25% пенсии.

Об этом в комментарии ГолосUA сообщил экономист Виктор Скаршевский.

«В Международном валютном фонде (МВФ) раскритиковали украинский государственный бюджет на 2018 год из-за проведения так называемой пенсионной реформы, то есть последствиями принятия закона о пенсионном обеспечении. МВФ не нравится так называемое осовременивание выплат и снижение страхового стража с 1,3 до 1%. То есть будущих пенсионеров фактически лишили около 25% пенсии. Если бы не было пенсионной реформы, то они бы получали на 25% пенсию выше»,- сказал В. Скаршевский.

Также по его словам, МВФ раскритиковал бюджет из-за роста минимальных заработных плат.

Это приведет к повышению выплат бюджетникам. МВФ хочет, чтобы дефицит бюджета был минимальным и в нем было побольше доходов и меньше расходов. Социальные моменты, то, что украинцы живут ниже прожиточного минимума, Международный валютный фонд не интересует»,- резюмировал В. Скаршевский.

Напомним, Наибольшие риски принятого госбюджета Украины на 2018 год заключаются в быстром росте расходов. Об этом заявил постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман.

Люнгман напомнил, что сейчас МВФ и Украина сотрудничают в рамках четырехлетней программы, срок которой истекает в марте 2019 года. Представитель МВФ подчеркнул, что стороны сфокусированы на успешном внедрении действующей программы. По его словам, важно, чтобы налогово-бюджетная политика руководствовалась достижением трех целей:

сокращение долга путем удержания фискальных дефицитов на низком уровне;

контроль текущих расходов, например фонда зарплаты, пенсий и трансфертов предприятиям и домохозяйствам, с тем, чтобы достаточно ресурсов направлялось на инвестиции в инфраструктуру и другие приоритетные отрасли;

внедрение реформ для улучшения налоговой системы и качества государственных услуг.

"Риски, которые мы видим, заключаются в слишком быстром росте текущих расходов – темп роста существенно превышает номинальный рост экономики, и в существенном замедлении некоторых реформ. В совокупности это будет вредить конкурентоспособности Украины, а в конце концов будет угрожать ее долговой устойчивости", – заявил Люнгман и отметил, что фискальный дефицит не должен превышать запланированный потолок.