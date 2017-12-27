В Украине может снова подорожать электроэнергия

В Украине может снова подорожать электроэнергия

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, планирует на 26% поднять индикативную цену угля в структуре оптовой рыночной цены на электроэнергию в 2018 году, на основе которой рассчитываются тарифы для конечных потребителей. Читайте также Средняя цена электроэнергии ТЭС выросла почти на 13%

Об этом говорится в опубликованном на сайте регулятора обосновании к проекту решения «Об утверждении прогнозной оптовой рыночной цены на 2018 год».

«Индикативная цена угля… составляет 83,08 долл. за тонну, что на 25,8%, или на 16,4 долл. за тонну выше индикативной цены угля, которая учитывалась при пересмотре прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на 2017 год», - сообщается в документе.

Также отмечается, что в ноябре на европейском рынке сложилась средняя цена угля на уровне 93 долл. за тонну, что на 11,9% больше того значения, от которого отталкивается комиссия для расчета ОРЦ на 2018 год.  Ссылаясь на данные Минэнергоугля, НКРЭКУ прогнозирует в следующем году увеличение генерации электроэнергии, произведенной на ТЭС, на 9,6% - до 49,5 млрд кВт-ч.

Комментируя увеличение цены угля, глава «Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг» Андрей Герус, заявил, что это позволит энергокомпаниям, в том числе ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, дополнительно заработать 13,5 млрд грн.

«Теперь уголь хотят учитывать по цене на 20 долл. за тонну больше, то есть еще плюс 500 млн долл. (13,5 млрд грн) в 2018 году», - написал Герус на своей странице Facebook

Герус также считает, что рост стоимости угля приведет к увеличению цен на электроэнергию для промышленности на 10-15%.




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